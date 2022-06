Jofré entregó indumentaria y elementos de trabajo a empleados municipales

Compartir

Durante la jornada del jueves, en el Salón Cultural Municipal, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré hizo entrega de nueva indumentaria y elementos de trabajo a empleados y empleadas comunales que se desempeñan en diferentes áreas.

Fueron beneficiados cientos de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a las direcciones de Obras Públicas, Obras Privadas, Catastro y Tierras Fiscales, Planeamiento Urbano y del área de Despacho, Mantenimiento y Asesoría Letrada de la Secretaría de Obras Públicas.

El nuevo equipamiento incluyó chombas, chalecos, barbijos, camisa y pantalón de trabajo, bota y zapato de seguridad. También se entregaron: casco de trabajo para inspectores, banderas de seguridad, conos viales, botiquines de primeros auxilios, chalecos refractarios para cooperativistas y cintas de indicación de peligro.

En la oportunidad, el jefe comunal resaltó el valor de estos nuevos equipamientos que serán destinados a fortalecer el trabajo que viene realizando la comuna capitalina para continuar acercando beneficios a vecinas y vecinos de la ciudad.

“Lo más importante que tenemos en la Municipalidad es el recurso humano; de nada sirven las maquinarias ni las herramientas si no tenemos gente detrás, como tampoco servirían los papeles, las oficinas y las computadoras si no tenemos el aporte de los trabajadores y las trabajadoras, que atiendan de buen ánimo a los vecinos que se acercan a hacer trámites o pagar sus impuestos”, expresó Jofré.

“Nos tocaron momentos difíciles durante la gestión: dos inundaciones, cuatro años de un gobierno con ideología opuesta al provincial, dos años de pandemia y escasez de combustible. Esto hizo muy difícil que podamos seguir adelante con todas las obras y proyectos planificados, pero aun así nunca bajamos los brazos y la ciudad no dejó de crecer”, manifestó más tarde.

Seguidamente, el intendente mencionó obras de relevancia que ya son parte del patrimonio de la Municipalidad. “Tenemos que seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para que continúen realizándose obras muy importantes, como por ejemplo la Peatonal Rivadavia, que tendrá un nuevo tramo, y, si Dios permite, llegaremos hasta El Salón Cultural Municipal”, señaló.

“También avanzamos con la recuperación del Paseo Ferroviario, donde lo que más valoro es que vemos familias de todas clases sociales compartiendo y disfrutando gratos momentos. Hemos logrado la conjunción del pueblo formoseño y cada uno disfruta de acuerdo a su capacidad económica en los distintos eventos que organizamos”, añadió.

En esa misma línea, hizo referencia a las acciones llevadas adelante para beneficiar a vecinos y vecinas de la Jurisdicción Cinco, entre ellas la construcción del Centro Cívico Municipal N° 1, donde la gentes de esa zona pueden hacer sus trámites sin la necesidad de dirigirse al microcentro; la construcción de los paseos saludables y del paseo gastronómico, entre otras.

“A pesar de todas las adversidades, hemos mejorado muchísimo, y es nuestra intención seguir por este camino para que la Municipalidad tenga una mejor infraestructura y que la comunidad mejore sus condiciones de trabajo”, concluyó Jofré.

Por su parte, la secretaría de Obras Públicas de la comuna, Ing. Malena Gamarra, dijo: “Una de los objetivos de la gestión del intendente Jorge Jofré siempre fue dignificar el trabajo de los empleados y las empleadas municipales, es decir, ofrecerles un lugar de trabajo adecuado y la indumentaria de seguridad necesaria para llevar adelante sus tareas. Agradecemos el esfuerzo y el compromiso diario de todos ellos para tener una ciudad cada día más linda”.

