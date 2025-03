Jofré: «Este año será movido, pero seguimos trabajando por el bienestar de los formoseños»

El Intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre su discurso dirigido a los vecinos y funcionarios el pasado sábado en el Concejo Deliberante.

En un contexto de intensas expectativas por las elecciones de este año, Jofré detalló las prioridades de su gestión y los desafíos que enfrentará la ciudad.

“Este año va a ser bastante movido, con varias elecciones que vamos a tener que atravesar, comenzando por la ciudad de Clorinda”, comentó el Intendente, quien además destacó que su discurso de apertura fue una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo realizado durante el 2024 y las proyecciones para el 2025. “Lo que tratamos de hacer en el discurso de apertura fue detallar todos los trabajos que hemos llevado adelante el año pasado y las proyecciones que tenemos para este año, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional”, explicó Jofré.

El mandatario resaltó la importancia de mantener una visión clara y unificada en la política local, haciendo hincapié en que “lo más importante es defender Formosa y su pueblo, porque son ellos quienes nos ponen y nos sacan del lugar en el que estamos. Es por ello que debemos poner a Formosa por sobre cualquier interés personal”.

Proyecciones para 2025:

Continuidad y desafíos

Jofré también habló sobre las obras que se llevarán a cabo durante el 2025, subrayando que, a pesar de los obstáculos planteados por la Nación, el municipio continuará trabajando con recursos propios. “En el discurso dejé explicitado una serie de obras que se paralizaron desde Nación debido a la desaparición de organismos. Todo lo que se ha paralizado, lo estamos continuando con recursos propios”, aseguró el Intendente. A modo de ejemplo, destacó que en 2024 se realizaron importantes trabajos de ripiado en diversas calles de la ciudad, lo que, según Jofré, demuestra que la gestión municipal va mucho más allá de una simple campaña electoral.

El Intendente también mencionó que la gestión municipal no solo se enfoca en el mejoramiento de la infraestructura urbana, sino que tiene un fuerte compromiso con el bienestar social. “El Municipio está activo, no solo en la recolección de residuos y barrido de calles, sino también con una mirada social muy importante. Es por eso que tenemos el centro de atención animal, la escuela de artes y oficios, trabajamos con las personas de la tercera edad, con discapacitados, fomentamos el turismo y el emprendedurismo”, detalló Jofré.

Superávit fiscal: clave para la estabilidad

Uno de los puntos más destacados del discurso del Intendente fue la gestión fiscal. Jofré explicó que, para mantener una administración ordenada, es fundamental contar con recursos suficientes para poder afrontar cualquier imprevisto. “Para tener una administración ordenada siempre tenemos que tener una reserva. Los problemas no tienen día ni horario, solo ocurren, y cuando esto sucede necesitamos los recursos para atenderlos. Desde que asumimos, fijamos como objetivo tener un superávit mínimo equivalente a un haber mínimo para poder solventar cualquier retraso y cumplir con los salarios de los trabajadores”, aseguró el jefe comunal.

Esta política ha sido clave para mantener la estabilidad económica del municipio, a pesar de los desafíos que puedan surgir.

Un año clave para la

gestión de Jofré

Este 2025 marca el décimo año de mandato de Jorge Jofré, quien destacó que su visión de gestión continúa siendo la misma desde el inicio, alineada con los principios del Gobernador. “Este es el décimo año de mi mandato, y tenemos la misma concepción, con la misma visión que siempre hemos tenido, y por supuesto, la misma visión que nos ha guiado junto a nuestro Gobernador”, concluyó Jofré.

Con un panorama desafiante por delante, el Intendente de Formosa se mostró optimista y comprometido con continuar trabajando por el bienestar de los formoseños, destacando que, a pesar de los altibajos políticos y económicos, la prioridad es siempre el desarrollo y la estabilidad de la ciudad.