Jofré expuso en videoconferencia ante el presidente Alberto Fernández

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, intervino en el diálogo que el presidente Alberto Fernández mantuvo en la jornada del sábado con los jefes comunales de las ciudades más importantes del país.

La comunicación, a través de videoconferencia, fue promovida por el jefe del Estado Nacional para conocer la situación en cada ciudad respecto al impacto de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus.

El presidente Fernández, como lo había indicado, al dar atribuciones a los gobiernos provinciales y municipales en determinados ámbitos de acción, en las medidas a seguir por la cuarentena, promovió esta vez el diálogo directo con los intendentes.

En la oportunidad, el intendente Jofré le comunicó al Presidente que el municipio de Formosa actúa en forma coordinada con el gobierno provincial en el marco del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 que preside el gobernador Gildo Insfrán, desde donde se informa en partes diarios la situación en cuanto a la pandemia.

Destacó que a partir de esa comunicación permanente, tanto la provincia como el municipio establecieron medidas preventivas en cada ámbito que son concurrentes con el mismo objetivo de proteger la salud de la población. Asimismo, se atiende la emergencia en los sectores más vulnerables a través del refuerzo de los programas sociales provinciales ya existentes y los nacionales.

Informó, además, de la situación financiera de la institución municipal, atento a la disminución de la actividad económica en la ciudad, lo que repercute de forma directa en las arcas comunales, a pesar de lo cual se cumplen en forma normal con los servicios básicos esenciales, proveyendo al personal de la protección adecuada, y también de otras prestaciones que se mantienen vigentes vía telefónica u online para mantener la presencia de la comuna junto a las vecinas y los vecinos.

En cuanto al sector empresarial y comercial, en su gran mayoría Pymes, mencionó que fueron alcanzados por las restricciones, no generando ingresos y poniendo en riesgo la continuidad laboral de una importante masa de empleados.

Por último, resaltó que el esfuerzo mancomunado del pueblo y las autoridades provinciales y municipales en la ciudad hace posible que hasta el momento no se haya detectado circulación del COVID 19.

Por su parte, luego de escuchar atentamente a las jefas y jefes comunales, el presidente Alberto Fernández les hizo llegar un saludo fraternal y los instó “a seguir trabajando de manera conjunta para encontrarle soluciones a las diferentes problemáticas planteadas. Estamos en una pandemia y los felicito por el esfuerzo que hacen todos para enfrentar esta difícil situación”.

“Nosotros tenemos que lograr que el día que salgamos de la cuarentena cada uno vaya a su lugar de trabajo, que todas las empresas estén en pie y que todos estemos dispuestos a arrancar con mucha fuerza la economía. En ese sentido, vamos a ir en auxilio de todas y todos, quédense tranquilos, porque voy a ocuparme de ayudarlos en lo que necesiten”.

Para finalizar, Fernández expresó: “Tenemos que seguir trabajando juntos para resolver este grave problema que estamos enfrentando. No bajemos los brazos, habrá que hacer un esfuerzo más, demostrando la solidaridad que nos caracteriza. Sé del gran trabajo que hacen los intendentes de cada ciudad en este momento difícil, les mando un abrazo muy grande y quiero que hagamos de estos encuentros algo cotidiano, así nos vamos enterando de lo que pasa en cada punto del país. Gracias a todas y todos y los abrazo de corazón”.