Jofré homenajeó a trabajadores con trayectoria en la Comuna y anunció importantes beneficios

Durante un emotivo acto celebrado en el Paseo La Estación, el intendente Jorge Jofré entregó este viernes medallas de reconocimiento a trabajadores y trabajadoras con 25, 35 y más años de servicio en la institución comunal, en un acto conmemorativo por el Día del Empleado Municipal, que se celebra este sábado 8 de noviembre. En ese marco, además, anunció el pase a planta de contratados a monotributistas con cinco años de servicio, una recategorización que alcanza a 136 empleados, y un monto especial de 25.000 pesos para que puedan festejar entre compañeros.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal expresó: “Quiero agradecerles de corazón por todo el esfuerzo que hacen día a día para que nuestra ciudad luzca cada día mejor, la ciudad es la casa de todos los formoseños y ustedes son los encargados de cuidarla, lo que tiene un valor fundamental”, dijo.

En la ocasión, el intendente hizo importantes anuncios que beneficiarán a una buena franja de efectivos municipales: “Los monotributistas pasarán a planta de contratados desde el 1º de enero de 2026, siempre y cuando tengan cinco años de servicio; esto es algo en lo que venimos trabajando hace rato a pesar de que no es un momento favorable. También, aquellos trabajadores que tienen entre 10 y 14 años pasan a la Categoría 19; entre 15 y 19 años pasan a Categoría 21; entre 20 y 24 años pasan a Categoría 22, y de 25 años en adelante a Categoría 23, recategorizando a un total de 136 empleados”, afirmó.

Del mismo modo, Jofré instó a mantener la unión: “Que nada nos separe, no dejemos que nos confundan, nosotros somos una familia, hemos construido algo grande y los municipales somos indestructibles”, exclamó.

Asimismo, la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, se dirigió a los presentes destacando que «cuando recorremos los barrios, Formosa se ve y se siente distinta. Es el resultado silencioso de cada uno de los trabajadores y capacitadores municipales, quienes convierten la promesa en acción, el reclamo en respuesta y la necesidad en solución”.

“Cada pequeño gesto construye comunidad, y eso tiene un valor enorme en cada uno de los vecinos y vecinas, que agradecen la empatía, la solidaridad y el compromiso que hay en el Municipio. Gracias a todos los compañeros que hacen a la ciudad más hermosa», remarcó.

Por su lado, Martha Tavalera, miembro del SUTRAMUF, precisó: «Ser parte de este sindicato es un orgullo, ya que es una entidad que acompaña, cuida y protege a sus trabajadores. Hoy venimos a poner en valor historias de trabajo, esfuerzo, compromiso y permanencia en el estado municipal. Gracias por honrar la función pública con hechos, y felicito a las autoridades por este grato reconocimiento».

Para concluir, Javier Colman, empleado municipal de la Dirección de Recursos Humanos, expresó: «Al iniciarse la gestión del Ing. Jofré, vivimos un tiempo distinto, ya que fue el único intendente que, al asumir, no dejó a ningún compañero sin contrato, respetó el trabajo de todos, e incluso a muchos de ellos se les respetó el pase a planta permanente. Sin dudas, es un funcionario presente y cercano que mejora constantemente nuestras condiciones laborales, y puedo afirmar que es un orgullo ser parte de esta gran familia municipal».