Jofré: “La Av. Los Constituyentes es una prioridad y como sea la vamos a concluir”

Ayer, en el programa “Expres en Radio”, el intendente de Formosa, Jorge Jofré, brindó una extensa entrevista donde abordó temas de interés para la comuna, desde la defensa de la educación pública hasta la situación actual de las obras en la ciudad. En ese marco, adelantó que “como sea” concluirán los trabajos en la avenida Los Constituyentes, proyecto que se paralizó tras la asunción del nuevo gobierno nacional. “Estamos reestructurando el proyecto para terminarla con recursos propios; es algo que me desvela y la vamos a terminar”, aseguró.

Defensa de la universidad pública

Uno de los primeros temas que tocó Jofré fue la reciente marcha federal en defensa de las universidades públicas. “Soy hijo de la educación pública, no puedo negar mi pertenencia. Vengo de una familia de docentes que pudieron estudiar gracias a la Universidad pública. Soy un defensor, y creo que la lucha que se lleva adelante para que otros argentinos puedan tener la oportunidad que tuvimos nosotros es fundamental”, afirmó. Para Jofré, es vital que el acceso a la educación no esté condicionado por factores económicos y que se priorice a quienes más lo necesitan, en lugar de centrarse únicamente en los sectores privilegiados.

“El progreso de las naciones más avanzadas está basado en una educación sólida, y no podemos permitir que por cuestiones presupuestarias se deje de formar a los jóvenes que serán el futuro del país”, destacó el jefe comunal, haciendo un llamado a realizar auditorías necesarias sin perjudicar a los estudiantes.

Transporte público y nuevos proyectos

Consultado sobre el funcionamiento del sistema de transporte, Jofré se mostró satisfecho con la compra de colectivos por parte de la municipalidad. “Parecía un problema sin solución, y hoy vemos otras provincias con paros frecuentes, mientras nosotros logramos estabilidad. Estoy contento porque esta empresa va a crecer y será un orgullo para los formoseños”, expresó.

Además, adelantó nuevos proyectos, como la creación de ciclovías. “Queremos que quienes opten por movilizarse en bicicleta puedan hacerlo de manera segura y ahorrando dinero. Aunque por ahora no contamos con los recursos ni el financiamiento, es algo que esperamos poder concretar en el futuro”, señaló.

Eventos culturales y apoyo a la economía local

En cuanto a los eventos próximos en la ciudad, Jofré mencionó la organización del pre Cosquín, el Oktoberfest y el Encuentro Vespa, destacando que estas actividades no solo tienen un fin recreativo, sino que buscan impulsar la economía local. “La idea del Municipio es que estos eventos generen un circuito económico que favorezca a emprendedores y microemprendedores”, indicó, poniendo como ejemplo el caso de la fiesta “A Toda Costa”, que se autofinancia.

Obras y mejoras urbanas

Por último, el intendente habló sobre las obras que se están llevando a cabo en la ciudad. “Estamos realizando tareas de bacheo con un producto nuevo, aunque nos está llevando tiempo debido al mal estado de muchas calles”, explicó. Además, resaltó la importancia de mantener los servicios básicos, como la iluminación, la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos.

Sobre la avenida Los Constituyentes, reiteró su compromiso de finalizar la obra. “Vamos a hacer la parte que falta con hormigón, porque es más fácil de realizar con los recursos que tenemos. Lo haremos con cooperativas locales, y aunque se trata de un desafío, estamos reestructurando el proyecto para terminarla. Esta avenida es una prioridad, y como sea la vamos a concluir”, concluyó.