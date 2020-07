Jofré: “La gesta de la independencia nos interpela para la unidad de este tiempo”

Compartir

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, resaltó que la Declaración de la Independencia Nacional, realizada el 9 de Julio de 1.816 en Tucumán, debe interpelar a todas y todos en la necesidad de mantener la unidad bajo los mismos valores, en este tiempo particular que vive el mundo.

Recordó que la gesta independentista fue fruto de la acción decidida de próceres como José de San Martín, que urgió la necesidad de ser libres, sin ataduras, para continuar la liberación de otras naciones para una Sudamérica que comience a escribir la voluntad de sus pueblos en las páginas de la historia.

Acotó que tal contexto no fue fácil, ni una mera acción protocolar, por cuanto tenía consecuencias que ponían a la entonces naciente organización nacional y sus promotores en peor sentencia del poderío colonial que administraba estas tierras.

“Hubo quienes dudaron y otros que trataron de retrasarlo. Pero finalmente la mano firme de nuestros próceres encaminó la determinación en el primer grito de libertad en el subcontinente, legado que aún hoy resuena”, dijo.

Afirmó que a más de dos siglos de aquella determinación, la independencia nacional es aún acechada y cercada por poderes que transfiguran el colonialismo de las armas por otras más modernas, pero no menos opresoras, como las finanzas globalizadas y trasnacionales con capitales superiores a muchos estados nación.

Por ello, exhortó a estar siempre vigilantes y preparados para defender la libertad que nos dieron aquellos que, pese a un contexto adverso y que se les iba la vida en ello, legaron al pueblo argentino su autodeterminación.

“Si queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, debemos continuar en la unidad para que nadie nos dicte lo que como argentinos debemos hacer, para construir la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo”, concluyó.