Jofré lanzó el ciclo lectivo de los cursos y talleres de capacitación de la Escuela de Artes y Oficios

Durante un acto desarrollado ayer a la mañana en el Centro de Capacitación Municipal, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, realizó el lanzamiento oficial del ciclo lectivo 2022 de los cursos y talleres de capacitación de la Escuela de Artes y Oficios que se llevan adelante a través de la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina.

Estuvieron presentes, el jefe de Gabinete, Dr. Mauricio Nadalich; la concejal Elena García; la coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; la directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Idoyaga; el secretario General de ATE, Néstor Vázquez; el secretario General de UTHGRA, Eusebio Salinas; funcionarios municipales, docentes e invitados especiales.

Al referirse a la iniciación de un nuevo ciclo lectivo de la Escuela de Artes y Oficios, el intendente Jofré destacó: “es un beneficio muy importante ya que no todos tienen las mismas posibilidades para formarse; entonces es muy útil para aquellas personas que necesitan formarse en algún oficio y poder conseguir trabajo. Sin dudas, es una herramienta muy importante para poder brindar esas oportunidades a la gente que por distintos motivos, ya sean laborales o económicos, no pudieron acceder a una formación”.

Resaltó que “los cursos son totalmente gratuitos, no tienen ningún tipo de costo para las personas que ingresan y además se dictan en distintos barrios y con eso se llega mejor al vecino, se disminuye la movilidad de un lugar a otro y, de alguna manera, se les está facilitando aún más las cosas para que puedan continuar formándose. De esto se trata la descentralización municipal de la que siempre hablamos”.

Por su parte, la directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Idoyaga, al hacer uso de la palabra señaló: “este es el séptimo año consecutivo que lanzamos estos talleres, ofreciendo a cada formoseño y formoseña la posibilidad de capacitarse y formarse, dándoles una herramienta tan importante que les abre puertas al mundo laboral y en este sentido debemos destacar que este Municipio no solamente se encarga de embellecer nuestra ciudad día a día sino que también trabaja para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas, ya que es un Municipio con un carácter humanista”.

“También se debe destacar hoy el espacio de contención a los adultos mayores, quienes reciben distintos tipos de talleres, porque este Municipio no solamente contiene al trabajador comunal y a los vecinos, sino que también acompaña a trabajadores y trabajadoras cuando han cesado su función laboral, es decir que propone una jubilación activa”, resaltó más tarde.

Finalmente, subrayó: “desde la Coordinación de Acción Social queremos expresar nuestro reconocimiento al intendente Jorge Jofré por la puesta en marcha de esta herramienta de transformación social y agradecer el acompañamiento de los vecinos y vecinas que todos los años se acercan para anotarse en los distintos cursos y talleres, mostrando esa esperanza de lograr un futuro mejor no solo para ellos sino también para sus familias”.

Cursos y sedes

En cuanto a los cursos que se ofrecerán durante este año lectivo 2022, se informó que serán los siguientes: bioarte, maquillaje, artesanía en madera y fibrofacil, herrería artesanal, auxiliar en panadería, bartender, auxiliar en pastelería y repostería, mantenimiento de piscinas, estética facial, reparación y mantenimiento de split y aire acondicionado, tejido en crochet, carpintería fina en aluminio, costura creativa, auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, tejido, belleza de manos y pies, crear para emprender, modelado en goma eva, mecánica de motos, arma tu huerta en casa, círculo verde, ecopunto, ecotextil y huertas nativas.

Además, habrá escuela de skate, escuela de percusión, escuela de Freestyle, escuela infanto juvenil-banda municipal y skatepark.

También se llevarán adelante las clases de los talleres SuperArte, en artesanía y reciclado, expresión corporal y teatro, panadería, huerta y danzaterapia, divididos en categorías de adultos y niños.

Respecto a los talleres para adultos mayores, serán los siguientes: ritmo latino, bordado mexicano, yoga, folklore, automaquillaje y ornamentación.

Los cursos se dictarán en los barrios: La Alborada, Mariano Moreno, Lote 4, Eva Perón, 1° de Mayo, República Argentina, San Francisco, La Nueva Formosa, San Juan Bautista (CeMuArt), Villa Lourdes, San Juan 1 y en las sedes de UTHGRA y ATE.

Las inscripciones se realizarán a partir de este viernes 25 de febrero, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, en la Escuela de Artes y Oficios ubicada en calles Berutti y Diagonal, del barrio La Alborada, y las clases darán inicio el lunes 7 de marzo.

