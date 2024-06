Jofré: «Le hemos rescindido el contrato por incumplimiento a la empresa Crucero del Sur»

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la reunión que llevaron adelante con los diputados y los senadores de la Nación, además comentó que se le ha rescindido el contrato a la empresa Crucero del Sur por incumplimiento, al mismo tiempo dijo que si todo va bien la semana que viene llegarán a Formosa los nuevos coches.

Jofré comenzó diciendo: “todos entienden la problemática del transporte porque en cada una de las ciudades hay problemas en ese sentido y no tener el transporte público genera un problema muy grande no solo porque la gente trabajadora se maneja en colectivos sino también porque es un motor de la economía”.

Y añadió “hay que ver cual es la decisión que se va a tomar en un futuro en relación al subsidio para el transporte del interior porque el gran problema se da acá, justamente. en Capital Federal o el AMBA tiene subsidios millonarios y a nosotros nos envían solo atributos, las provincias estamos muy complicadas con el tema del transporte aun pagando cifras carísimas”.

Remarcó que “la idea de que se haga un acuerdo general con las provincias y que cada una de estas elija después la política del transporte, sin la necesidad de que la Nación envíe los fondos, pero creo que peor gestión es la que no se hace, nosotros presentamos un proyecto de la creación de un fondo para el transporte urbano de pasajeros del interior en base a los combustibles del líquido de dióxido de carbono algo que ya está en la ley, solo que se hace una nueva reasignación, esperemos que tengamos eco en este pedido”.

“Creo que la reunión se hizo y fue muy positiva, hubo intendentes de varias localidades del país”, explicó.

En otro tramo de la entrevista indicó que un intendente dijo que la mayoría de las empresas del interior están desapareciendo y que ya no quieren trabajar más porque al no tener un subsidio y la tarifa alta la ecuación económica no le cierra, esta es una de las grandes verdades. Fueron muchas las verdades que se han dicho en la reunión y creo que todos lo han entendido y esperamos que sea para el bien del transporte del interior.

Fermoza

Acerca de la llegada de la nueva empresa de transportes indicó “hemos comprado 25 nuevas unidades y 19 son usadas. es decir que van a ser unas 45 que estarán disponibles. Tenemos que decir que en esta cuenta no están las de Crucero del Sur, además tenemos que decir que nosotros le rescindimos el contrato por incumplimiento. era una agonía muy larga y la verdad es que no podíamos seguir así porque no podíamos permitir que no se le pague a los empleados, esta es la decisión más correcta ante la indefinición que también nos atrasa en la toma de decisiones, es por ello que también en lugar de esperar a que nos entreguen los 20 coches, hemos comprado los mismos y son usados y con eso sorteamos toda la problemática que se venía produciendo alrededor de Crucero del Sur”.

En cuanto a la llegada de los coches, Jofré comentó que ya vio los nuevos coches, “ya están terminados, solo resta colocar la validadora de la tarjeta SUBE porque este ha cambiado el software y, los otros colectivos que son usados hemos cambiado la óptica para que queden bien presentables y están a la espera de la validadora y creemos que la semana que viene si ya están terminados los retoques, llegarían a nuestra provincia”.

Contó que los colectivos serán traídos por los choferes, el lunes o martes saldrán para allá para que en la semana lleguen los coches nuevos. “Traeremos las 25 nuevas primeros y las usadas vendrán después porque se le está haciendo alguna revisión completa porque no queremos que tengan problemas a la hora de ser usados”.

Por último dijo que “nuestra intención es que a mediados del mes de junio contemos con el servicio de colectivos porque queremos comenzar con el transporte en nuestra ciudad”.