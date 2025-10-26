Jofré: «Lo que buscamos es tener un país normal, previsible y alejado de la incertidumbre»

Alrededor de las 10 de la mañana de este domingo, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, emitió su voto en la EPEP Nº 31 “General Manuel Belgrano”, ubicada en el barrio San Martín, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Tras sufragar, el jefe comunal destacó el desarrollo normal de los comicios en la capital provincial y valoró la participación ciudadana. “Hasta el momento la jornada electoral se desarrolla de manera normal”, expresó en diálogo con los medios locales.

Jofré comentó además que desde las primeras horas del día estuvo en contacto con referentes de su espacio político distribuidos en distintos establecimientos educativos, siguiendo de cerca el desarrollo del proceso electoral. “Desde temprano estuve dialogando con los referentes de nuestro espacio distribuidos en las distintas sedes, con la esperanza de que sea un domingo fructífero para todos los argentinos y para los formoseños y formoseñas en especial”, señaló.

En esa línea, el intendente subrayó la importancia de mantener la estabilidad y la previsibilidad en el país, destacando que ese es el objetivo que guía su compromiso político.

“Lo que nosotros buscamos es tener un país normal, previsible, alejado de los andariveles de la incertidumbre, que es lo que le hace tan mal al pueblo. Confío en que lograremos los resultados para los que tanto hemos trabajado”, concluyó.