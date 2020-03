Jofré ratificó el rumbo de sus políticas, informó superávit y anunció plan estratégico a 20 años

Compartir

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, destacó que cumplió con el objetivo trazado en su primer mandato y que, al arrancar con un segundo período, en el voto popular hay implícito un empoderamiento social, por lo cual ratificó el rumbo de sus políticas de una ciudad moderna, inclusiva, participativa, autosustentable y con perfil turístico. Además, informó el logro de otro año de superávit al señalar que las cuentas del ejercicio fiscal de 2019 arrojaron un balance positivo de 98.319.216,21 pesos.

Así lo señaló al hablar ayer ante el Concejo Deliberante capitalino donde brindó un informe de su gestión, dirigió un mensaje a los vecinos y declaró abierto el período ordinario de sesiones del parlamento municipal.

Estuvieron presentes el presidente del HCD, Darío Di Martino; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge González; el jefe de Gabinete municipal, Dr. Mauricio Nadalich; el jefe de la Policía Provincial, Crio. Gral. Walter Arroyo; el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca; diputados, concejales, funcionarios comunales, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, representantes gremiales y de organizaciones libres del pueblo, militantes y vecinos de la ciudad.

Respecto a las cuentas públicas, el intendente brindó el siguiente detalle: Ingresos: coparticipación, 1.287.776.143,51 pesos; planes y programas nacionales, 38.914.900,88 pesos; aportes del gobierno provincial, 562.255.542,36 pesos; y recaudación por tributos municipales, 604.096.710,25 pesos; lo que totaliza en ingresos 2.493.043.297,00 pesos. Egresos: salarios y cargas sociales, 702.402.988,74 pesos; bienes y servicios públicos, 1.354.044.266,40 pesos; bienes de capital, 8.230.930,27; inversiones en obras públicas, 345.620.044,09; acuerdo (AC TEC) Honorable Concejo Deliberante, 7.382.278,54 y deudas pagadas de ejercicios anteriores, 67.593.278,51 pesos; lo que cuantifica un total de erogaciones de 2.485.273.786,55 pesos. Del contraste entre ingresos y egresos surge el superávit financiero acumulado de 98.319.216,21 pesos, informó Jofré.

A continuación, el jefe comunal anunció la próxima presentación del plan de ordenamiento territorial POT FOR 2040, que ratificará el rumbo de la ciudad que los formoseños han elegido.

Al respecto, explicó que el programa surge de un diagnóstico exhaustivo y realista de las potencialidades de la ciudad en cuanto a su ubicación geopolítica, geografía, riquezas naturales, población y debilidades que deben atenderse.

A partir de allí -prosiguió Jofré- fueron definidas siete líneas estratégicas de las que se desprenden noventa proyectos e ideas realizables.

Precisó que se trata de objetivos que buscan convertir a Formosa en “un nodo logístico internacional; una ciudad natural y sostenible; una ciudad compacta y con calidad de vida; una ciudad con movilidad integrada; una ciudad con más espacio público y patrimonio; una ciudad conectada, equipada y descentralizada; una ciudad que produce, emplea e incluye”.

Seguidamente, incluyó entre los anuncios la implementación de un Sistema de Gestión Operativa que consiste en la informatización de todas las áreas -que permita el análisis de datos- lo que dará a la gestión agilidad y eficiencia y a los vecinos mayor acceso.

Acotó que esa plataforma se denominará “Formosa tu ciudad digital”, estará funcionando en breve y dará mayor participación a los vecinos tendiendo a una mayor transparencia y celeridad en las respuestas.

Balance

Al inicio de su discurso, Jofré mencionó que las acciones y programas desarrollados en el año anterior deben enmarcarse en lo que fue su primera gestión, antes de lograr la reelección, y que en ese contexto deben evaluarse como un todo, a partir de las premisas de aquellos compromisos asumidos y cumplidos.

Habló de la construcción de un contrato social nuevo con vecinas y vecinos, en el marco del Modelo Formoseño, y encaminar su gestión sobre las directrices políticas de una Formosa moderna, participativa, inclusiva y sustentable.

Añadió a esos ejes el perfil turístico de la ciudad que pone en valor su historia, cultura, identidad y bellezas naturales para dar dinamismo a la economía local y estimular el trabajo para todos los habitantes.

Afirmó que para cumplir con esos objetivos se llevó adelante una gestión de puertas abiertas, con la participación de los vecinos, a fin de que la ciudadanía no sea considerada un “mero expediente” burocrático ni tampoco solamente beneficiaria de servicios municipales, sino partícipes necesarios de la transformación a partir de un empoderamiento que haga suyas las propuestas y, a la vez, sean más cooperativos.

Luego enfatizó que la síntesis de los logros por áreas demuestra claramente que “se hizo honor a la palabra empeñada con vecinas y vecinos de Formosa” y resaltó que aquel rumbo que fue trazado en su primer período y llevado adelante pese a cambiantes y difíciles momentos es nuevamente ratificado.

Aclaró que tales premisas se cumplieron aún en condiciones altamente desfavorables de la economía nacional, que impactó en los bolsillos de los argentinos y en las arcas de los Estados municipales y provinciales en términos reales.

Por ello, destacó el auspicioso hecho de la voluntad de pago de los contribuyentes que permitió mantener el ritmo operativo del municipio.

En el recinto del parlamento municipal Jofré hizo un detallado informe por áreas de todo lo realizado, entre las que destacó el avance en materia de titularización de terrenos y las tareas para crear un “Banco Municipal de Tierras Fiscales”.

Tras mencionar el avance en materia de los servicios básicos de la Municipalidad, con cifras precisas y menciones exactas de lugares y sectores intervenidos, Jofré destacó las obras de pavimentación que se llevaron adelante para disminuir el mayor déficit de la ciudad, gracias al apoyo permanente del gobierno provincial y también de los vecinos a través del Plan de Financiamiento Compartido.

Dijo que se sumaron 88 nuevas cuadras de pavimento en calles estratégicamente elegidas, mientras que otras 240 cuadras de calles principales de distintos barrios fueron intervenidas con ripio nuevo y polímero.

Respecto al transporte público de pasajeros, subrayó que gracias al aporte del Tesoro Provincial de 15 millones de pesos mensuales se sostuvo el costo del boleto, con el valor más bajo en la región, y mantener los beneficios del boleto estudiantil y del transporte diferencial para discapacitados, ambos gratuitos.

En otro tramo de su resumen de gestión el jefe comunal destacó el acierto de las políticas de descentralización del municipio, como lo demuestra el funcionamiento del Centro Cívico N° 1 en la Jurisdicción Cinco.

Por tal motivo -agregó- se avanzará en esa dirección y anunció que se iniciaron los trabajos para un segundo Centro Cívico que estará ubicado en Villa del Carmen para atender a todo ese sector recientemente incorporado al ejido municipal.

Asimismo, mencionó que se iniciaron los trabajos de construcción del nuevo cementerio en la Jurisdicción Cinco, al que se anexará más superficie.

Resaltó también la puesta en marcha, tras décadas de abandono, de la planta asfáltica municipal, que ha permitido llevar adelante un programa de mantenimiento integral de calles pavimentadas, evitando el deterioro, y también la construcción de 1.700 metros de veredas comunitarias.

En su exhaustivo informe, el intendente aludió a todas las acciones realizadas en materia de iluminación; espacios verdes; ordenamiento del tránsito; acciones culturales y de festivales que convocaron no solo a la comunidad formoseña sino a un total de 72.922 turistas en el 2019, que “confirma a Formosa como un destino turístico emergente”, recalcó.

Además, aludió a las políticas de promoción del deporte y la recreación.

En uno de los pasajes centrales subrayó el apuntalamiento al desarrollo local que se enmarca en la dignificación de las personas y, a la vez, se enlaza transversalmente con otros ejes políticos, como la salud, a través de programas específicos. En este último marco situó al Centro Municipal de Atención Animal “San Roque”.

A continuación, certificó los avances logrados, tras inducir a cambios de actitud, en materia de una ciudad que incluya a todos con políticas para la igualdad de oportunidades que se desarrollan en su gestión, como la celebración de Tus 15 Años; la SUBE inclusiva; la Escuela de Artes y Oficios; los bolsones saludables; el acompañamiento escolar; la atención a los adultos mayores y la adecuación de la estructura de la ciudad para personas con discapacidad, entre otras acciones que fue detallando.

En tal marco, Jofré tributó su reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores municipales y a los cooperativistas que lo hicieron sentirse acompañado en la ejecución de sus políticas.

En la parte final de su discurso, dedicó un abordaje a la acción política al entender que la administración nacional anterior dejó al país al borde del abismo, pero consideró que con el peronismo nuevamente en el poder se podrá volver a poner al país de pie.

Al respecto, valoró el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán por cuanto le dio a la provincia un lugar en la historia del país, a través de la unidad del movimiento nacional y el ideario de Juan Domingo Perón.

Por eso, consideró que “no son tiempos para las aventuras personales o sectoriales mediáticas y marketineras. Estos son tiempos de la alta política, de los intereses colectivos, del bien común”.

“Tiempos de sacar el bastón de mariscal del que hablaba Perón para reconstruir en unidad la Nación. Tiempos del consenso nacional, con todos y todas, con los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras, con los empresarios y las empresarias, con las mujeres, con los colectivos de la diversidad, con todos aquellos que no renuncian al sueño de una Nación políticamente soberana, económicamente independiente, socialmente justa y un pueblo feliz”.

“Que el Altísimo nos ayude y que, como siempre, nuestra Santa Patrona, la Vírgen del Carmen, extienda su manto protector sobre todos los formoseños y las formoseñas”, concluyó.