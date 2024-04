Jofré sobre el transporte: «Cien personas tienen de rehenes a 50 mil formoseños»

Durante la mañana del martes, en el Salón de Intendencia, el intendente Jorge Jofré brindó una conferencia de prensa en la que aclaró lo sucedido este lunes en el predio de la empresa Crucero del Sur, repudió enérgicamente los hechos de violencia que se generaron y se comprometió a restablecer el servicio de transporte en la ciudad.

En primer lugar, el jefe comunal recordó que “la semana pasada presentamos una medida en la justicia en la que pedíamos tomar posesión de la empresa de manera legal y sin inconvenientes, haciendo cumplir con el artículo 59 del Pliego de Bases y Condiciones para hacernos cargo transitoriamente de brindar el servicio de transporte”.

“Estuvimos presente con el procurador de la Municipalidad, Dr. Fernando Rigotti; el director de Transporte, Fabián Olivera, el auditor Fabián Cáceres; El subsecretario de Transporte, José Olmedo; el fotógrafo y una escribana; en total diez personas para hacer el relevamiento pertinente, sin ningún tipo de resistencia. Procedimos al hecho, se cortó el pasto del predio, la escribana constató el estado de cada unidad: uno sin cubierta, otros con la rueda desinflada, entre otras cosas, porque para salir a transitar se necesita corroborar el estado de los coches”, describió.

Luego, destacó que “desde que entramos comenzaron a hacerse presente los choferes representados por la UTA, con una animosidad por las medidas que estábamos por tomar, por lo cual arrancó la discusión y malos tratos para con el personal de la municipalidad”.

“Nosotros teníamos una propuesta firme, atada a la realidad. Hoy el predio está abandonado; el empresario no está, se fue; los subsidios ya no existen. Ante esta situación, los choferes quedaron desprotegidos y hay 50 mil usuarios del transporte público sin poder viajar”, indicó.

“Ante este panorama -explicó- citamos a los trabajadores y les dijimos que queríamos hacer un acuerdo. Que íbamos a pagar la reparación de las unidades y hacer la RTO para sacar 40 o 50 colectivos a la calle, pagar el seguro del transporte para que la gente pueda movilizarse de forma segura, y le íbamos a conseguir un anticipo a los trabajadores. Además, proponíamos el 40% de lo recaudado para los trabajadores, y si la recaudación no era la esperada, un mínimo de 250 mil pesos”.

Seguidamente, precisó que un grupo de aproximadamente 150 choferes aceptaron, y algunos no lo hicieron por las “presiones de la UTA”. “En horas de la noche se pusieron más alterados, llevaron mujeres y niños, entraron con armas para amedrentar a las 10 personas que quedaron para hacer el relevamiento, y efectuaron disparos, aunque afortunadamente no hirieron a nadie”, especificó.

“Ya tenemos identificada el arma, el bolso en el cual la llevaron, y el nombre de esa persona. Hicimos denuncias civiles y penales, y la exposición en la policía. Lamentablemente siento que no hay un acompañamiento por parte de la policía para tratar de evitar estas situaciones de violencia”, señaló más tarde.

Del mismo modo, Jofré aseguró que “desde la Municipalidad no hubo ninguna intención de quebrantar la paz social. Lo que estamos haciendo está dentro de la ley para devolverle el transporte público a los ciudadanos”.

En ese sentido, remarcó que la mayor responsable de esta situación es la empresa, que “se mandó mudar cuando desaparecieron los subsidios, sin pagarle a los empleados”.

“La realidad es que el trabajador del volante tiene una relación laboral con la empresa, nosotros solo tenemos la concesión como tienen todos los municipios del país. Todos sabemos que el transporte público, a partir de la decisión del presidente Milei de quitar los subsidios, está en problemas, y eso se nota en el precio. Esto es lo que ocurre, porque hoy para que el transporte vuelva a funcionar debe estar al valor que corresponde, que es alrededor de un dólar o un litro de combustible, como lo fue eternamente antes de este famoso subsidio que se dio, que para mí estuvo mal dado”.

Con respecto al restablecimiento del servicio, expresó: “Si los colectivos no salen hoy, es por una decisión de la UTA. Cien personas están teniendo de rehén a 50 mil formoseños. Al mismo tiempo, responsabilizamos pura y exclusivamente a la UTA si ocurre algún tipo de violencia”.

En esa misma línea, el jefe comunal apuntó también a la oposición que “solamente hace críticas, buscando réditos políticos, sin aportar ninguna solución. La gente está cansada de los charlatanes y únicamente quiere soluciones concretas”.

Para concluir, Jofré se dirigió a los usuarios y usuarias del transporte público y se comprometió a brindar soluciones: “Les pido disculpas a los vecinos y vecinas y me solidarizo con ellos. Pero les pido también que le den tiempo a este intendente, que va a solucionar el problema del transporte. A mí no me doblega nada.