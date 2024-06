Jofré sobre Fermoza: «Es la decisión más acertada que pudimos tomar»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré quien se refirió a la crisis del transporte público en la ciudad y la decisión de avanzar con un nueva una empresa que está en manos del Municipio. “Para mí, Fermoza es la decisión más acertada que pudimos tomar”, dijo.

Crisis del transporte

“El origen del problema del transporte tiene que ver con el cambio de las reglas del juego de los subsidios porque nosotros veníamos de la empresa Ciudad de Formosa que tenía un tipo de subsidio donde se le entregaba dinero por cada unidad que teóricamente tenían circulando, posteriormente cuando asume Mauricio Macri en la presidencia se firma un convenio con los gobernadores, un Pacto Fiscal, y se cambia eso porque un sistema de compensación en donde Capital Federal quedaba con un 85% y las provincias solo con un 15%, cada provincia tenía que poner el mismo valor en el subsidio a lo que recibía, a partir de ahí entonces entró en un descenso el sistema de transporte”, comenzó diciendo y agregó que Crucero del Sur “venia con muy buenas intenciones”, pero “el recambio en las reglas del juego hizo que realmente la ecuación económica no le empiece a cerrar”.

Seguidamente, el Intendente comentó que ahora volvieron a cambiar las reglas del juego con la quita de subsidios y el “arréglense como puedan” y ese fue el quiebre total para Crucero que desde marzo dijo que ya no siguen más y no van a poner ni un peso más en Formosa.

“Fermoza”

Al hablar de la decisión de avanzar con una empresa propia de la Comuna, Jofré aseveró: “nosotros desde el año 2023 veíamos que veníamos en una curva descendente, el problema del transporte en el país empezó a agudizarse muchísimo, no había un intendente que no piense en cómo salir de la situación sin subsidio, entonces fuimos abriendo el paragua para tratar de mantener acá el sistema de transporte, contratamos una consultora, observamos muchas falencias, sacamos un mapa de calor con los horarios donde más pasajeros circulaban, los destinos que se elegían, nosotros veníamos haciendo ese estudio y entonces se vino el quiebre de Crucero y ante la no forma de arreglar con la empresa ni con los choferes avanzamos con la compra de unidades para una nueva empresa”.

Consultado porque se eligió avanzar en una nueva empresa en lugar de “arreglar” con Crucero del Sur respondió: “con Crucero veníamos atravesados, eran varias patas las que opinaban y trataban de meterse en el medio, una de ellas era la UTA que estaba totalmente intransigente y también la empresa en sí que si bien tenía la intención de arreglar era solo en palabra porque con los hechos nunca buscó que logremos un acuerdo”.

“Para mí, la decisión que tomamos es la más acertada, si bien tuvimos que invertir en colectivos, creo que vamos a recuperar eso y vamos a poder manejar también nosotros la variable porque sino siempre está en manos de terceros y la que se perjudica es la gente”, consideró.

Seguidamente, el funcionario municipal, manifestó “a pesar de que teníamos la emergencia del transporte que me permitía la compra de las unidades, igual quise pasar por el Concejo Deliberante para poder comprar los colectivos, esta autorización estuvo el 8 de mayo y el 13 de junio los colectivos ya estaban en Formosa, es decir que en tiempo record logramos solucionar el problema”.

“Todo lo hice solo y en el más absoluto silencio, yo me enojaba con mis funcionarios porque yo les decía, no es tiempo de estar hablando acerca del mismo tema, cuando no tenemos la solución aún y eso era lo que la gente quería”, acotó.

“Llevé adelante una gestión bastante amplia la que hicimos en Buenos Aires y desde allá, en un mes y 5 días tuvimos todo resuelto, esto fue un gran logro del equipo porque nos comprometimos a trabajar fuerte en ese sentido”, indicó.

Asimismo, manifestó “hoy por hoy tenemos ya nuestro sistema de transporte, esperemos que funcione lo mejor posible porque la idea es que crezca, nosotros no queremos que sea un salvavidas, esto debe ser definitivo. Hemos metido a un tercero para que lo maneje porque no queremos nada raro en este sentido y es un empresario formoseño”.

En relación a los pagos que se hicieron a las carroceras, dijo que se han abonado de manera completa porque el vecino está respondiendo de muy buena manera al pago de los impuestos.

Acerca del nombre elegido, Fermoza aclaró “elegimos ese nombre porque es como una refundación del transporte y nosotros siempre hablamos de la curvatura del río Paraguay. Además tenemos que decir que dio la causalidad de que los coches llegaron el 13 de junio, justo el día de San Antonio de Padua, y la primera capilla que se fundó en la ciudad fue justamente la de San Antonio. El destino nos dio esas fechas y Fermoza es lo que nos identifica a los formoseños”.

Por último, adelantó que las unidades usadas que también fueron compradas ya están en la ciudad y se tiene previsto que este lunes las 40 unidades circulen por las calles de Formosa.