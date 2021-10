Jofré: «Tenemos la mejor lista de concejales porque han demostrado su compromiso con la ciudad»

Compartir

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, habilitó importantes y significativas obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas del barrio República Argentina, acompañado por los candidatos a concejales del sublema justicialista “Valores Ciudadanos”, José Delguy; Paula Cattáneo y Fabián Cáceres.

También asistieron el presidente del HCD, Darío Di Martino, la concejal y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Elena García, funcionarios municipales; trabajadores y trabajadoras comunales y de cooperativas, dirigentes de distintas agrupaciones, militantes y una multitud de vecinos y vecinas.

En la oportunidad, el jefe comunal puso de relieve el valor que implica contar con unidad de concepción y de acción, porque se parte desde un humanismo profundo que trabaja a favor de la persona concreta, de carne y hueso.

Tras resaltar las mejoras en la Jurisdicción Cinco, a través de la tarea conjunta del gobierno provincial y municipal, Jofré saludó a la masiva concurrencia y valoró el compromiso militante de la dirigencia del sector para señalar: “Nosotros hablamos con el corazón, con la verdad, de lo que es posible realizar. No hacemos política desde la mentira para captar votos en momentos electorales. Nosotros hacemos política todos los días del año”.

“Militamos todos juntos por un mismo objetivo porque amamos a Formosa y no estamos detrás de cargos. Lo que queremos es que Formosa esté cada día mejor y sea el lugar en que cada formoseño y formoseña sienta orgullo de vivir”, enfatizó.

Al aludir a la lista de concejales de “Valores Ciudadanos”, precisó que surgió del pedido popular. “Desde un primer momento yo les dije a quienes tienen legítimas aspiraciones que de acuerdo a lo que la gente señalaba se iba a conformar la lista de nuestro equipo, porque así debe ser, no porque alguien esté por encima de otro”, explicó.

“En el caso de José Delguy, participó en dos elecciones, fue de los sublemas más votados y lo que valoramos de él es su trabajo comprometido por los jóvenes y las familias formoseñas, desde el deporte, la cultura y el turismo, acompañado de un gran equipo, que es el que lo secunda”, mencionó.

Respecto a Paula Cattáneo, dijo que “tiene trayectoria social desde hace muchos años” y señaló que su tarea es valorada desde distintos ámbitos, tanto desde la Escuela de Artes y Oficios, las ferias de microemprendedoras, la atención a animales y el abordaje de muchas áreas sociales, como la Dirección de Discapacidad y las cuestiones de género.

Tras calificar a Fabián Cáceres como el “mejor concejal de la ciudad”, Jofré consideró que ingresará al Concejo Deliberante para un nuevo mandato.

“Somos un equipo que trabaja para una ciudad previsible y en constante crecimiento, con un horizonte de 40 años. Aquí existe compromiso con la ciudad y en ese sentido trabajan nuestros candidatos y candidatas, a quienes debemos apoyar para ratificar el rumbo de transformación, del cual todos hablan y destacan”.

Seguidamente, enfatizó: “Tenemos la mejor lista de concejales para continuar con este proceso” y exhortó a “militar para que en las elecciones del 14 de noviembre se vote a la lista de diputados nacionales y provinciales del Frente de Todos y en la categoría de concejales a los candidatos y candidatas de Valores Ciudadanos y los sublemas que lo acompañan”.

Por su parte, la vecina Gladis Zalazar, al hablar en nombre de la comunidad de ese sector de la ciudad, valoró las obras y afirmó que ese lugar forma parte de un importante número de barrios que “fueron forjando la historia de la populosa Jurisdicción Cinco”.

Luego, destacó la habilitación de las nuevas obras por parte del intendente Jofré, sobre quien afirmó: “Es un hombre que ha sabido interpretar las necesidades de los vecinos y de las vecinas y no paró de trabajar para cumplir con nuestros sueños”.

En tal sentido, valoró la habilitación del Centro Cívico N°1 en la Jurisdicción Cinco, que permite a los contribuyentes del sector realizar trámites municipales en cercanía. “Estas obras habilitadas significan seguridad, con mejor iluminación; mejora de la transitabilidad con el enripiado y un lugar para el esparcimiento, la recreación y el encuentro de las familias con la moderna plaza inaugurada”, concluyó.

Las obras habilitadas por el jefe comunal fueron la ampliación y acondicionamiento de la plaza del barrio República Argentina, que consistió en la reparación integral, ampliación del sector de juegos tradicionales e incorporación de juegos inclusivos y de gimnasio saludable, colocación de señaléticas, mobiliarios urbanos y trabajos de parquizado en general, en una superficie de dos mil metros cuadrados.

A su vez, la ampliación del alumbrado público en el sector, que implica la modernización con luminarias led de última generación, sobre columnas metálicas, ubicadas sobre las calles Juan Somacal y Armando de Vita y Lacerra.

Otra de las obras habilitadas fue el enripiado de diez cuadras, con estabilización de suelo, que eleva la durabilidad, sobre la calle que une a las avenidas Ana Elías de Cánepa y Laureano Maradona.

