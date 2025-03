Jofré: «Una fecha para hacer memoria, desde una visión distinta a la del gobierno nacional»

El intendente Jorge Jofré dio su particular punto de vista sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a evocar este 8 de marzo.

“Esta fecha -dijo- me trae a reflexión algunas cuestiones que deseo despejar. A mi entender, se conmemora en esta fecha -o sea, se recuerda- a las humildes operarias que se animaron a movilizarse para realizar las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación a la que eran sometidas”.

“La Municipalidad -agregó- organiza varias actividades conmemorativas, con una visión completamente distinta a la que hoy tiene el gobierno nacional, empeñado, desde la asunción de Javier Milei, en desvalorizar la lucha de las mujeres por sus derechos. No es una fiesta la que preparamos-aclaró-, sino eventos destinados a difundir a nuestras artistas mujeres, y también a divulgar la igualdad de género y a detener la violencia machista”.

El jefe comunal reivindicó, asimismo, el trabajo de las mujeres en las casas particulares, que debido a una decisión del Presidente perderían la posibilidad de acceder a la jubilación por Moratoria, dejando así a 1 de cada 10 mujeres el acceso de este derecho.

“Desde este lugar que me ha asignado el pueblo formoseño -enfatizó Jofré-, seguiré bregando por igualdades políticas, sociales, económicas, intelectuales para todas las mujeres”.

E insistió finalmente: “Estos días donde la violencia política, social, económica nos rodean deben servir, antes que nada, para hacer memoria de todo lo transitado por las mujeres para tener el acceso pleno a estos derechos y reivindicar más que nunca estas luchas”.