«Jofré va a hablar de su Municipalidad y pintar una ciudad modelo, pero se va a olvidar de la otra Formosa»

A propósito del discurso del intendente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad.

“No tenemos ninguna expectativa sobre el discurso del 1° de marzo del intendente Jorge Jofré. Sabemos que va a hacer lo mismo de siempre: pintar una ciudad modelo, única, con todo lo bien que supuestamente está haciendo su municipio. Pero el discurso que siempre repite está muy lejos de la realidad de la gente”, aseguró el concejal Diego Herrera.

Consultado sobre cómo se espera el inicio de un nuevo año legislativo en la ciudad Capital, dijo que “con mucho trabajo a pesar de las mentiras que seguramente va a volver a repetir Jofré, que obviamente va a omitir lo que se está́ haciendo en forma deficiente o directamente está ausente».

La otra Formosa

“En el discurso de Jofré –describió Herrera– va a ser todo maravillas. Pero esa no es la ciudad donde vivimos, porque hay otra Formosa que todos conocemos: calles intransitables, pavimento en estado deplorable, barrios abandonados, inundación en cada lluvia, falta de estacionamiento, SEM y multas carísimas que recaudan y no se sabe para quién”.

Y citó un ejemplo de problemática que afecta a esta ciudad: “Formosa es la única capital de provincia en todo el país que no tiene una dirección o secretaría específica en materia de seguridad ciudadana. Ciudades como Resistencia, Corrientes o Posadas, por citar de la zona, hacen este trabajo en mayor o en menor medida, pero Formosa no”

“Esa preocupación se encuentra ausente en el municipio de Jofré, a pesar de que hoy la sociedad lo está requiriendo. Tenemos un grave problema con la iluminación, que genera inseguridad en los barrios. Y mientras tanto Jofré tiene una Subsecretaría para hacer festivales, pero no tiene ningún proyecto ni área que se encargue de la seguridad ciudadana del municipio”, se quejó el concejal.

Al responder la consulta sobre el estado de las calles de la ciudad, una de las principales preocupaciones de los vecinos, Herrera aseguró que “es necesario hacer un fuerte trabajo de arreglo. Hay calles y avenidas que son intransitables y se inundan cuando llueve, afectando a los autos y motos. ¿Y quien paga después el costo del arreglo de los vehículos?”.

Conflicto Insfrán-Jofré

“Hay un conflicto claro entre Jofré y Gildo, entre el Municipio y la Provincia. No conozco otra ciudad donde la provincia se ponga a hacer tareas municipales. Esto pasa porque ellos están metidos en un conflicto interno del peronismo y utilizan los recursos que son de todos los formoseños para hacerse la guerra entre ellos. Eso se tiene que terminar”.

Herrera recordó que “mientras ellos llevan sus banderas y se sacan las fotos, perjudican a los vecinos. Perjudican porque se hace cualquier cosa sin planificación; van y tiran piedras en la calle y dicen que es ripio. Y eso está mal, porque es contraproducente y el ripio mal hecho genera problemas en el tránsito”.

Ahora que nos acercamos a la campaña “en dos meses van a querer hacer lo que no hacen todo el año, van a gastar muchos recursos públicos en tareas mal hechas, no planificadas, que solo sirve para el momento y no dan una solución definitiva a los problemas de los vecinos son todo el año”.