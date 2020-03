«Vamos a sancionar con grandes multas a quien produzca daños en el ambiente»

Compartir

El intendente Jorge Jofré visitó el piso de Expres en Radio donde habló entre otras cuestiones de la gran cantidad de humo que persiste en el ambiente en toda la ciudad, sostuvo que era una de las mayores preocupaciones y que en virtud de eso envió al HCD un proyecto del Régimen Especial de Mantenimiento y Limpieza de Inmuebles Urbanos, que consiste en agilizar los trámites previstos teniendo en cuenta que la salud de la población está por encima de los intereses privados. Esto fue aprobado por unanimidad el viernes en una sesión extraordinaria.

Humo en el ambiente

«El humo se da por varias causas donde la principal tiene que ver con los vecinos que por ahí son responsables de quemar el pasto, muchas veces lo hacen intencionalmente. También se registran quema en los campos. A partir de esta ordenanza vamos a sancionar con grandes multas a los que producen daños en el ambiente, también podrían ir presos; debemos tener en cuenta que hay muchas personas que son alérgicas, o padecen diferentes enfermedades y este humo no les hace bien», sostuvo.

Resaltó que la ordenanza fue muy «positiva» y valoró la tarea de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía y los Bomberos Voluntarios que en los últimos días apagaron 130 focos ígneos en toda la ciudad. Nombró asimismo que «hay lugares como ser Villa del Carmen, La Floresta, Villa del Carmen que tienen gran cantidad de baldíos donde se producen incendios que nos afectan a todos».

Al hablar de la cuestión y del origen del problema expuso el Jefe Comunal que «hoy en día con las redes sociales hay mucha mala información, creo que hay gente que confunde, también hay trolls que buscan ensuciar la cancha y se pierde el foco del objetivo principal que se está produciendo».

«Nuestra ciudad tiene 158 barrios, 11 asentamientos, más toda la zona rural, entonces es difícil tener un ojo en cada lugar; es decir, si los vecinos de los barrios no denuncian es muy difícil que lleguemos hasta el lugar en el momento adecuado», aclaró.

Ingreso de la Comuna

a inmuebles privados

Por otro lado, al hacer referencia a lo que «habilita» la ordenanza aprobada detalló: «hasta hace poco eran solo sanciones por parte de la Municipalidad, es decir, verificábamos algún baldío sucio y solo le poníamos el cartel que decía ‘terreno en infracción’, de esta manera instábamos al dueño a que limpie, en caso de no hacerlo después recién le hacíamos la multa y por eso pasaba mucho tiempo. Al ser un terreno privado a nosotros nos costaba poder ingresar si no era por orden del Juez».

Y continuó: «ahora esto cambia, cuando vayamos y veamos la problemática directamente se liquidará la multa que estará entre 100 y 1.000 litros de combustible, si no pasa a regularizar su situación para que limpie o pague, a los 5 días vamos a verificar y si sigue en las mismas condiciones directamente pasa al Tribunal de Falta y ahí ya no hay más arreglo».

Resaltó en este sentido que muchas veces quienes tienen baldíos no viven en Formosa, entonces «establecimos la figura de la dirección electrónica, es decir, que a partir de ahora nos tienen que dar un mail a través del cual se le notificará y si no lo encontramos sacaremos edictos en los diarios».

«Debemos salir de esta situación de tener baldíos donde predomina la maleza, donde se tira basura, hay alimañas, es un gran foco infeccioso. Creo que como formoseños debemos ponernos los pantalones largos y empezar a exigir a esa gente; también nosotros como agente de control poner la máxima atención en esos casos».

Jofré expuso que luego de la promulgación de la ordenanza «empezaremos a salir y no vamos a tener contemplaciones con nadie».

«Prefiero que se enojen conmigo a que digan que soy un inútil, voy a pagar ese costo», lanzó.

Atención al Vecino

En otro tramo de la entrevista, el Jefe Comunal dejó en claro que siempre están trabajando y desmintió que el 0800 para recibir quejas de los vecinos «no funcione»: «El 0800 siempre trabaja, lo que no da abasto a veces es el área respectiva».

«La Municipalidad trabaja casi las 24 horas en la calle, eso se ve, no es ningún invento», aseveró.

Más comprensión

También añadió que cuando están terminando algo inmediatamente les salen con lo que falta. «Nosotros no podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo y dar soluciones inmediatas, es decir, tenemos que entrar en un programa, la gente tiene que entender eso. No existe el Estado que tiene una montaña de dinero como para salir a trabajar inmediatamente», dijo

Ejemplificó que «Formosa tenía 20.000 hectáreas de ejido urbano, se le agregó 19.000 más, casi duplicamos, con la misma maquinaria, la misma gente y el mismo presupuesto, a nosotros nos cuesta».

«Tenemos que ser ecuánimes y aclarar que estamos trabajando muchísimo, arreglamos 10 y salen 20, entonces no se termina nunca el arreglo», insistió.

Se trabaja mucho

«Con aciertos y falencias nosotros estamos a la par de los vecinos, tratando de solucionar los problemas; en eso la conciencia está tranquila, si bien no damos abasto ni económicamente y tampoco con la gente le ponemos el pecho a la situación».

A los opositores

Por último, el mismo se mostró en desacuerdo con las críticas que recibe su gestión por parte de la oposición local y pidió trabajar en conjunto dejando de lado las «chicanas políticas». «Tuvimos cuatro años -mi primer gestión- sin ningún tipo de ayuda del gobierno nacional, por eso me molesta cuando escucho a algunos de la oposición que se rasgan las vestiduras y se ponen en fiscales de las cosas que uno hace. Ellos estuvieron en el Gobierno y no consiguieron nada para nosotros, entonces hoy no pueden ponerse de juez y querer darnos clases de cómo manejar las finanzas del Estado cuando hay una escasez. Hay que ser conscientes y positivos, y tratar de trabajar juntos para el vecino sin chicanas o tratar de sacar ventajas políticas. Yo entiendo la política así», finalizó diciendo.