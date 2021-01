Johnny Depp quedó afuera de la próxima película de Willy Wonka: el motivo

Compartir

El actor ya había sido descartado para volver a su papel de Jack Sparrow y ahora Warner Bros busca otros candidatos para la nueva versión del excéntrico chocolatero. Ya hay dos nombres que suenan para el papel.

De a poco, las puertas de la industria de Hollywood se le van cerrando a Johnny Depp. Es que luego de que su ex Amber Heard solicitara el divorcio al denunciarlo por violencia doméstica en mayo de 2016, nada volvió a ser igual en su carrera profesional. Luego de 15 meses de matrimonio, la actriz pidió una orden de alejamiento en un juzgado de Los Ángeles. “Diferencias irreconciliables” y “años de violencia física y psicológica”, es lo que Heard destapaba y reiteraba que temía por su vida. Incluso aportó fotografías de su rostro con moretones e hizo mención del largo y viejo historial de abuso de drogas y alcohol por parte del intérprete. El actor hasta la fecha sigue negando todas las acusaciones en su contra, y en cambio, denunció -también con pruebas- que ocurría todo lo contrario, es decir, que era su ex la que fue violenta con él.

Tras el escándalo, el ex Piratas del Caribe perdió un juicio por difamación en contra del diario británico The Sun que en 2018 lo tildó de “golpeador de esposas”. El juez Andrew Nicol falló a favor del periódico, ya que pudo probar 12 de las 14 acusaciones que Heard presentó al tribunal, por lo que, según el magistrado, era correcto que la publicación se refiriera a él en esos términos.

En ese contexto, el actor fue despedido de la saga Animales Fantásticos por parte de Warner Bros. En su cuenta de Instagram, Johnny hizo su descargo: “Me gustaría hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido renunciar a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos, lo respeto y estoy de acuerdo con su petición”. Sin embargo, el actor tenía un contrato de pago o reproducción, que requiere que se le compense por completo independientemente de que se haga o no la película. Por solo una escena filmada, cobrará una cifra de 16 millones de dólares. Aún así, siguió perdiendo oportunidades laborales y también fue descartado para volver a su papel de Jack Sparrow.

En esta oportunidad, Warner anunció que, 16 años después del éxito de Charlie y la fábrica de chocolate, prepara una nueva película sobre el famoso chocolatero, pero entre los nombres que se barajan para el nuevo film no está el de Depp. Aunque la relación entre la productora y el actor continúa tensa, el motivo en esta ocasión es porque se busca un actor más joven para el personaje.

En este sentido, se supo que el guion abarcará los comienzos de Willy Wonka, y es por eso que el director Paul King quiere encontrar un artista menor a 30 años, pero de alto perfil para poder financiar el proyecto. Hasta el momento, las opciones serían Tom Holland y Timothée Chalamet. La producción comenzará en los próximos cuatro meses y se estima que la fecha de estreno sería el 17 de marzo de 2023.

Cabe recordar que el pasado 8 de enero, el intérprete acusó a Heard de mentir acerca de usar el dinero de su divorcio para hacer donaciones y en su lugar haberse embolsado el acuerdo de 7 millones de dólares de su divorcio. De acuerdo con un reporte del diario británico Daily Mail, los abogados del actor de 57 años creen que el gesto de Heard fue completamente falso. Fue por esta razón que pasaron el año pasado buscando a representantes de las asociaciones y tratando de averiguar lo que realmente donó la actriz de 34 años.

