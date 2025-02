Johnny Depp se fue de Argentina: el tatuaje que se hizo y su nuevo destino

Días atrás, Johnny Depp sorprendió con un sorpresivo viaje a la ciudad de Punta del Este, donde se hospedó en la casa de Jorge “Corcho” Rodríguez y Vero Lozano. Luego de 10 días en la ciudad uruguaya vino a Argentina para grabar nuevas canciones en el estudio La Roca Power Studio, propiedad de Rodríguez en San Isidro. Después de tan solo unos días en el país se fue rumbo a su nuevo destino.

El viernes por la noche se presentó en el Aeropuerto Internacional de San Fernando para tomar un avión privado que lo llevó rumbo a la ciudad de Nassau, en Bahamas. Como no podía ser de otra manera, un grupo de fanáticos lo estaba esperando en la puerta del lugar para tomarse algunas fotografías y el actor de El Jinete sin cabeza se tomó el tiempo para posar con todos los presentes.

En el video que se hizo viral en las redes sociales se puede ver el momento en que descubre a unos niños entre la multitud, los saluda desde lejos con la mano y luego se acerca para poder sacarse una foto con ellos y saludarlos de cerca. Entre las personas que se encontraban allí, algunas fueron preparadas para la ocasión y le entregaron algunas fotos para que las autografíe.

El sábado por la mañana llegó a su destino. Durante los días que estuvo en el país compartió tiempo con el empresario y su familia. Hace algunas horas, Lozano compartió una tierna foto del actor de Piratas del Caribe con el perro familiar, en esta se lo puede ver sentado en la mesa con Copito, nombre del perro que tiene Vero, parado sobre su falda y con las patitas en la mesa. “Siempre Copito siendo el centro de atención”, fue todo lo que escribió la conductora de Cortá por Lozano.

Cabe destacar que esta es la primera vez que sube algo relacionado con Depp, ya que la idea era proteger la privacidad durante su estadía en el país. Tras su partida, Rodríguez le dedicó un posteo en las redes sociales y mostró el gran compromiso que asumieron el uno con el otro: “Yo tengo un arma, un arma creativa, emocional, provocadora, incómoda, solidaria que siempre estará del lado de los que más necesitan“, comienza el posteo que hizo el empresario.

Y cerró: “Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él, es un compromiso de vida, usar esta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás”. En la foto se los puede ver a los dos con la misma frase tatuada en el antebrazo. El trabajo lo hizo la reconocida tatuadora, modelo y jugadora de voley Nat Cekauskas.

Depp tan solo hizo dos salidas públicas durante su estadía: la primera fue una visita sorpresa al Teatro Colón, que es considerado una de las joyas de la Ciudad de Buenos Aires y es halagado a nivel internacional por la acústica, por lo que no es ninguna sorpresa que Depp, quien tiene una faceta musical, haya elegido conocerlo.

El intérprete de El joven manos de tijera se apersonó en el lugar con su clásico look: una boina, una camisa de color azul con un pantalón a juego y una campera camel con detalles del mismo color de la camisa. Según pudo saber Teleshow, Johnny se presentó dos horas atrás en el lugar, en una camioneta de color negro acompañado por su amigo. Allí se encontró con algunos fans, posó para las fotos en la entrada del Colón y la seguridad del lugar se hizo cargo de protegerlo.

El director recorrió el escenario, la sala y los talleres del subsuelo, todo con la compañía y la guía del director general del teatro: Gerardo Greco. Los trabajadores no tardaron en acercarse para saludar y se mostró amable con todos los presentes: estrechando manos, dando palmadas en la espalda o tan solo una sonrisa. La segunda fue a un local en San Telmo, donde conoció un poco del comercio local.