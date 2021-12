Johnson la rompió y Oberá derrotó la Unión

Compartir

Linkedin Print

Con una notable tarea de Johnson -28 puntos con 7/10 en triples- y una notable puntería de equipo en tiros de tres -16/26- Oberá se llevó la victoria del Cincuentenario ante La Unión de Formosa por 97 a 86.

Al trabajo de Johnson se sumó la producción de Giorgi -15 puntos con 4/4 en triples y 11 rebotes-, Robinson también doble figura con 16 y 11 y De Los Santos con 12. En el local hubo 14 puntos y 16 rebotes de Cuthbertson y 18 anotaciones de Podestá.

Oberá comenzó todo con Johnson -18 de sus 28 en el primer tiempo- y cerró el partido con verdadero aporte de conjunto anotando en el capítulo final con siete jugadores. El trabajo del extranjero le permitió hacer la primera distancia -9 a 2-, consolidarse al frente en el segundo cuarto -32 a 21- pero cuando se encontró con la mejor respuesta del dueño de casa que lo subió +8 en el tercero -51 a 43- ahí tuvo aporte muy repartido con Feder Ponce, Giorgi y Robinson como piezas vitales.

La Unión, como lo cantan los 97 puntos que recibió, nunca estuvo cómodo en su aro y vio agravada la situación en el segundo tiempo al recibir puntos en el tercer cuarto y 30 en el último. Ante tantos dramas defensivos fue un imposible aspirar a otro desenlace independientemente de esa ráfaga de 10 a 2 que armó en la salida del tercero que lo llevó arriba por 8.

La Unión arrancó el juego con su único momento defensivo productivo al que no le sacó provecho porque en ataque todo le costó. Oberá comenzó a sumar con De Los Santos y después explotó la puntería de tres puntos de Johnson para armar una corrida de 9-0 que lo puso adelante 9 a 2. Johnson iba a ser dueño de la mitad de los puntos de su equipo en la fracción -12 de 24- transformándose lógicamente en protagonista principal con 3/3 en triples y 3/3 en libres.

Con 5 minutos de acción ganaba la visita 12 a 4 pero La Unión respondió con pasaje de Arn para ponerse 16 a 12 aunque a Johnson se sumó el gol en la pintura de Robinson para tocar distancia de 9 -21 a 12-.

Con triples de Treise y Johnson largó el segundo cuarto para un 6-0 que le dio a Oberá máxima de 11 -32 a 21-. El local fue moviendo piezas hasta que encontró soluciones en ambos lados de la cancha con los ingresos de Cuthbertson y Thygesen, más las resoluciones en ataque de Tabarez. Achicó las cifras -35 a 30 y 36 a 34- para empatar en 36 a 2,35 con un gran rompimiento de Thygesen. De ahí hasta el final del cuarto la paridad se apoderó del juego para cerrar los 20 minutos con 41 de cada lado.

Un 10-2 para La Unión y un 8-0 para Oberá presentaron un voraz tercer cuarto. Primero el local con Maldonado, Tabarez y Thygesen para sacar ventaja de 8 -51 a 43- y después Feder Ponce y Johnson para empatarlo en 51. De nuevo todo equilibrio puro hasta que en el minuto final un triple de Giorgi le dio 4 a la visita -64 a 60- y otro acierto de tres, ahora de De Los Santos, dejó a los de Demti con 7 en su cuenta -67 a 60- mostrando una gran reacción al -8 que tuvieron en el inicio de este segmento.

Feder Ponce, Robinson y De Los Santos construyeron un parcial de 8 a 5 en los primeros 2 minutos del cuarto final y Oberá se iba 10 arriba -75 a 65-.

Fue toda una cuesta arriba para La Unión el resto del juego principalmente porque no pudo controlar su aro como lo pedía el momento. Robinson y Giorgi hicieron daño en la pintura y por segunda vez en la noche tenía 11 a favor -82 a 71- con algo más de la mitad del cuarto por jugar.

Se iban los minutos y los de Japez no tenían soluciones. Se encontraron con desventaja de 12 -87 a 75- luego de un triple de Giorgi a falta de 3,39 y con doble de De Los Santos eran 14 -89 a 75-. Con algo más de 1 minuto en el reloj La Unión bajó la brecha a 8 -91 a 83- pero en ese cierre siguió sufriendo en su aro para el definitivo 97 a 86.

Compartir

Linkedin Print