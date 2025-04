Jokic y Curry fueron protagonistas determinantes de la noche de NBA

En uno de los mejores partidos de la temporada, el serbio Nikola Jokic firmó un monumental triple doble de 61 puntos, pero sus Denver Nuggets cayeron contra los Minnesota Timberwolves tras dos prórrogas, en una espectacular jornada de la NBA en la que Stephen Curry participó en el festival anotador con 52 puntos.

Con Edwards (34) como máximo anotador, los Timberwolves se quedaron con una impresionante victoria en un encuentro muy cambiante de principio a fin. Jokic cerró una increíble planilla de 61 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en el local.

Jokic disputó 52.38 minutos contra los Wolves, sin descansar tras la primera mitad, y firmó 61 puntos (su récord personal), once rebotes y diez asistencias.

La anterior mejor marca de Jokic era de 56 puntos, endosados el pasado diciembre a los Washington Wizards.

Jokic se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA capaz de sellar un triple doble de 60 puntos, tras Luka Doncic (20 puntos, 21 rebote y 10 asistencias) y James Harden (60, 10 y 11).

Lleva 31 triples dobles en esta campaña, pero sus Nuggets, sin Jamal Murray, cayeron tras dos prórrogas contra los Wolves tras una ingenuidad de Russell Westbrook.

Pudo sentenciar el partido con una cómoda bandeja con nueve segundos por jugar, pero la perdonó y, en el otro lado de la pista, cometió la falta con 0.1 segundos en el cronómetro que envió a Nickeil Alexander-Walker a la línea de libres para que este ganara el partido.

Alexander-Walker acabó con 26 puntos, en una noche en la que Anthony Edwards selló 34 puntos, diez rebotes y ocho asistencias. El francés Rudy Gobert aportó un doble doble de 19 puntos y doce rebotes (6 ofensivos).

Grizzlies 125-134 Warriors

Curry superó los 50 puntos por decimoquinta vez en su carrera y se quedó a diez de su récord anotador, 62, conseguido en un partido contra los Portland Trail Blazers de 2021. El cuádruple campeón NBA, de 37 años, firmó 52 puntos, diez rebotes, ocho asistencias y cinco robos en 36 minutos en pista en el campo de los Grizzlies.

Conectó 16 de sus 31 tiros de campo, con doce de veinte desde el arco y un perfecto ocho de ocho desde la línea de libres.

Con estos 52 puntos, Curry superó a Jerry West y ya es el vigésimo quinto máximo anotador en la historia de la NBA.

En los Grizzlies, el español Santi Aldama firmó 18 puntos y seis rebotes saliendo del banco, mientras que Ja Morant consiguió 36 puntos sin premio.

Bucks 133-123 Suns

Fue 133-123, con 37 puntos y 11 asistencias de Giannis, frente a unos Suns sin KD ni Beal, donde Booker firmó su doble-doble (39 puntos y 11 asistencias). El ganador, además, estableció un récord de la franquicia en porcentaje de tiros de campo (68,9%).

Antetokounmpo lideró con un doble doble de 37 puntos y once asistencias la victoria de los Bucks contra los Suns, en el regreso a Milwaukee de Mike Budenholzer, campeón NBA en 2021 al mando de la franquicia de Wisconsin y ahora entrenador de la de Arizona.

Giannis dominó con 37 puntos (12 de 18 en tiros de campo y 11 de 12 desde la línea de libres), seis rebotes y once asistencias, apoyado por los 23 de Brook López y 22 de Ryan Rollins, y condenó a unos Suns sin Kevin Durant en un duelo entre equipos heridos y con problemas de clasificación en sus respectivas conferencias.

Los Suns (35-41) ven complicarse cada vez más sus opciones de conseguir la décima plaza, la última que da acceso al play-in. No les bastaron los 37 puntos de un gran Devin Booker en el Fiserv Forum, donde Phoenix llegó con las bajas de Durant y Bradley Beal.

Knicks 105-91 76ers

Los Knicks hicieron valer su actualidad y dominaron a Philly: 105-91, con Anunoby (27 puntos) y Robinson (14 puntos y 14 rebotes) como principales exponentes.

Las bajas de Jalen Brunson y del dominicano Karl Anthony Towns no frenaron a los Knicks, que dominaron a los 76ers impulsados por 27 puntos de OG Anunoby y 20 de Landry Shamet (6 triples).

Los neoyorquinos llevan tres victorias consecutivas y ocupan la tercera plaza en el Este, detrás de los Boston Celtics, segundos, y de los Cleveland Cavaliers, líderes.

Los 76ers llevan nueve derrotas consecutivas, son antepenúltimos en el Este y ya piensan en la próxima temporada. Jugaron en New York con una interminable lista de bajas, entre ellas Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey.

Hawks 113-127 Trail Blazers

Avdija estampó su triple-doble (31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias) y comandó el triunfo de los Trail Blazers por 127-113, secundado por Sharpe, que acompañó con 33 unidades y 10 rebotes. Young se despachó con 29 puntos y 15 asistencias en el local.

Los Hawks sufrieron su tercera derrota en cuatro partidos, tras rendirse en casa ante unos Blazers liderados por un triple doble de Deni Avdija y por 33 puntos y diez rebotes de Shaedon Sharpe.

Atlanta no pudo competir frente a Portland pese al doble doble de 29 puntos y quince asistencias de Trae Young.

Además, los Chicago Bulls arrollaron 137-118 a los Toronto Raptors con 28 puntos de Coby White para blindar su plaza en el play-in del Este y Orlando Magic ganó 116-115 en el estadio de los San Antonio Spurs.