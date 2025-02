Jonatan Viale habló luego de la entrevista a Milei

El periodista Jonatan Viale habló esta tarde, horas después de la entrevista que realizó con el presidente Javier Milei, de la que se filtró un fragmento sin editar que expuso que se omitieron partes en la primera versión publicada. Eso derivó en cuestionamientos hacia su rol como entrevistador, por lo que decidió dar explicaciones.

“Estoy de pie”, fue lo primero que dijo, para hacer frente a quienes le señalaron haber permitido que el diálogo sufra modificaciones respecto del contenido original.

“No me afecta que hablen porque van a seguir hablando, me van a decir operador y nunca me importó. Pero esto fue distinto porque apareció el asesor, intervino la nota y yo tendría que haber reaccionado de otra manera, me sorprendió, pero yo prioricé que la nota salga”, dijo el periodista.

Viale habló telefónicamente con Radio Rivadavia en el programa que él mismo conduce, pero del que se ausentó el día de hoy, en medio de la polémica que se generó por la filtración de un video distinto al que se emitió por la TV. En ese contexto, anticipó que hará un descargo sobre el episodio en el mismo espacio donde ocurrió, es decir, en el programa “¿La Ves?”, que se emite a las 20 horas por la señal de noticias TN.

El periodista reconoció que no debería haber permitido que la entrevista se interrumpiera. Sostuvo que había logrado un buen diálogo en el que le requirió explicaciones al presidente Javier Milei, en medio del revuelo derivado de la difusión de la fallida criptomoneda $LIBRA. “Le hicimos 250 preguntas, habíamos logrado una buena entrevista”, lamentó.

En efecto, Milei se encontraba dando explicaciones del caso que lo relaciona con una presunta estafa. Al ser consultado por su estrategia de defensa, el presidente había sugerido que el ministerio de Justicia revisaría el caso. Ese fragmento, sin embargo, fue retirado de la emisión que se publicó inicialmente por televisión. Sin embargo, luego se conoció el corte original y la polémica escaló.

“Tengo la tranquilidad de saber que jamás toqué un peso de este de gobierno ni de ninguno. Uno puede equivocarse como me equivoqué, pero nunca voy a estar del lado de los chorros, de los que cobran 35 palos de jubilación”, dijo en respuesta a la ex presidente Cristina Kirchner, que lo mencionó con nombre y apellido en un posteo en su cuenta de X.

“Twitter me chupa un huevo. No me interesa lo que digan ninguno de mis colegas”, agregó relativizando las críticas de otros periodistas por su postura frente a la interrupción de la nota con Milei.

Tras contar que había padecido las últimas horas por la repercusión del episodio, Viale afirmó que nunca consideró abandonar la profesión. “No deja de ser un día triste, pero no murió nadie, no dejo el periodismo. Como diría Maradona, que la sigan chupando. Fue un recontracachetazo, pero de una piña te levantas. Me van a tener que matar para sacarme del periodismo. Es lo único que sé hacer bien aparte, no sé hacer otra cosa y tengo que seguir laburando para seguir pagando los impuestos”, explicó.

Hijo del recordado periodista Mauro Viale, Jonatan mencionó que fue clave la contención que obtuvo de su familia. “Mi hermana, que es psicóloga, me decía ´vos sabés que esto viene con lo bueno y con lo malo, papá era así´. Yo le respondía que papá era más fuerte, pero ella me dijo que papá decía que era más fuerte pero que en realidad se la bancaba», confió.