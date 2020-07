Jonathan Lezcano: médicos forenses fueron llamados a prestar declaración testimonial

Compartir

El médico forense que realizó la autopsia y el que atendió a los jóvenes, en aquel entonces menores de edad, acusados del crimen de Jonathan Lezcano, fueron citados a brindar declaración testimonial en el marco del avance de la investigación minuciosa que realiza el reconocido perito neuquino, Enrique Prueger, eminencia en la Criminalística que analizó casos resonantes como la muerte de Santiago Maldonado y que ahora trabaja en esclarecer la muerte del joven formoseño cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición, apareció en un baldío del barrio San Miguel en agosto del 2018.

En ese marco el doctor Jorge Pessolano, abogado de la familia de Lezcano, en diálogo con el Grupo de Medios TVO brindó más información sobre los avances.

“Los juzgados están trabajando si bien podríamos decir que no como en épocas normales, pero estamos viviendo una pandemia, en una época anormal, pero el Poder Judicial está trabajando incluso con menos personal ya que hay empleados que no están porque tienen factores de riesgo. En el caso concreto de la causa de Jonathan Lezcano me han entregado durante la feria judicial extraordinaria por la pandemia, el material que necesita el perito Enrique Prueger quien va a realizar la pericia criminológica, la cual ya está realizando y he solicitado días atrás luego de una compulsa del expediente en mi estudio ciertas diligencias. Al expediente lo tengo escaneado, fotocopiado y he solicitado en base a la compulsa que he hecho del proceso, las actuaciones que ha solicitado el juzgado días atrás de que se cite a prestar declaración testimonial ya sea por teleconferencia, por Zoom o cualquiera de las plataformas que usa el Poder Judicial o en forma presencial, al médico forense que había realizado la autopsia del cuerpo encontrado que resultó ser el de Jonathan”, explicó el letrado.

“También pedí que se cite a prestar declaración testimonial al médico forense que atendió a los acusados que en aquel entonces eran menores de edad, ahora son mayores y están imputados y procesados por el delito de homicidio. He pedido que se lo cite a prestar declaración porque a esta defensa de la parte querellante le interesa hacerle ciertas preguntas que me requiere el perito a los fines de poder realizar una pericia lo más amplia, acertada, así que interesa a las partes querellante en particular, que sean interrogados algunos puntos en los dos médicos, tanto el que hizo la autopsia que es un papel frio y si bien está reservada, grabada en un soporte magnético, interesan preguntas porque el cuerpo de Jonathan Lezcano al ser encontrado, conforme al informe de la autopsia, tenía heridas pre mortem y luego una herida que se presume le causó la muerte que fue la fractura de cráneo con algo muy contundente y pesado por la forma de la rotura de los huesos del cráneo”.

Aseguró que “como querellantes nos interesan las lesiones en el cuerpo, averiguar y que nos dé las explicaciones técnicas-médicas este forense respecto a si se puede determinar con qué elemento fueron producidas dichas lesiones y en qué posición pudo haber estado la persona que recibe las lesiones pre mortem, es decir antes de que le provoquen la muerte por homicidio”.

Asimismo recordó que en aquel entonces, los dos acusados eran menores de edad “ahora ya tienen 18 años y al ser detenidos fueron liberados por aplicación de la Ley Penal de la Minoridad por medidas tutelares que también estoy pronto a pedir para que se nos ponga en conocimiento de cuáles fueron las concretas medidas tutelares que se han aplicado”.