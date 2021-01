Jorge Ibáñez detalló sobre las distintas obras que comenzarán este año 2021

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, informó que el gobernador Gildo Insfrán, autorizó ayer la firma de contratos de importantes obras, entre ellas la del viaducto sobre-elevado de la Avenida Néstor Kirchner y la Circunvalación, además de inicios de obras y llamados a licitación por un monto total de $5.049 millones.

“El gobernador Insfrán, antes de la reunión diaria que preside en este Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, realizó una reunión de Gabinete en la cual ha autorizado llamados a licitación de obras, firmas de contratos con empresas constructoras y la formalización de actas de inicios de diversas obras públicas”, comenzó el funcionario.

Señaló que la inversión en dichas obras, forman parte del Plan de Obras Públicas del año 2021, por un monto de $ 5.049 millones, pero enfatizó en que “lo importante no es la cifra en pesos, lo importante es que estas obras van a generar mano de obra y trabajo para mucha gente y las mismas van a mejorar la calidad de vida de los comprovincianos en distintos lugares del territorio provincial”.

En cuanto a las zonas de saneamiento, el ministro refirió sobre el llamado a licitación del Sistema de desagües cloacales de Pirané, Riacho He Hé y las redes de desagües cloacales de los barrios La Floresta, El Resguardo y San Jorge, de la ciudad capital, que se suman a las obras en ejecución en los barrios Virgen del Rosario, San Juan Bautista, Liborsi y Balbín.

Por otra parte, hizo hincapié en que las seis obras que abarcan el río Pilcomayo y bañado La Estrella, “son estratégicas” y explicó que se trata del llamado a licitación para la canalización de cauces superficiales de agua en La Esperanza y Río Muerto; Río Muerto y Guadalcázar; la obra de toma del ingreso del Pilcomayo al territorio argentino; otra a la altura de Selva María; El Quebracho y el reacondicionamiento de defensas en el sector Pescado Negro – La Rinconada.

En cuanto a las obras viales, informó que el Ejecutivo provincial autorizó la firma de dos contratos “muy importantes”; se trata del viaducto sobre elevado en la intersección de la RN 11 y la Av. Pte. Néstor Kirchner; a cargo de la empresa contratista Rovella Carranza S.A.

Además, el nuevo puente de hormigón sobre el riacho Formosa dentro del Polo Científico y Tecnológico; que estará a cargo de la empresa contratista Industrial y

Constructora S.A. “este puente unirá los dos extremos de un pavimento que no se podía transitar y es el acceso a la Planta de Dióxido de Uranio que se encuentra en el predio mencionado”, valoró Ibáñez.

Para cerrar, el funcionario provincial indicó que el gobernador Insfrán autorizó el inicio del acueducto Gral. Mansilla – Villa Escolar, y la empresa contratista es Eduardo Lorenzo Diez; como así también, la ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Ingeniero Juárez, a cargo de la empresa contratista Loma Hermosa S.A.

