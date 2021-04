Jorge Ibáñez habló de las ayudas económicas vigentes y reflexionó sobre las medidas sanitarias

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez se refirió al pago de ayuda extraordinaria de la ANSES, el aumento en la compra de alimentos a productores para el Plan Provincial Alimentario Nutrir y aclaró dudas sobre las nuevas restricciones vigentes en Formosa.

Este viernes y en el marco de la conferencia diaria del Consejo de la Emergencia, fue consultado sobre ayudas económicas vigentes para paliar la crisis económica producida por la pandemia de coronavirus, momento en que el funcionario informó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinó un bono de 15.000 pesos para beneficiarios y beneficiarias de AUH, Asignación por Embarazo y monotributistas que perciben Asignaciones Familiares.

“Lo importante de la medida del bono de la ANSES es que se va volcar directamente al comercio local, no va ir a ningún tipo de especulación financiera”, resaltó.

En este orden, informó que por decisión del Gobierno provincial se aumentaron las partidas para la atención del Plan Provincial Alimentario Nutrir, el cual asiste cada 15 días entre 17 y 18 mil familias de la ciudad capital con alimentos producidos por productoras y productores paipperos.

Al respecto, añadió que, de esta manera, el Estado provincial provee alimentos a las familias más vulnerables, colabora con la economía de los pequeños productores y posiciona al Programa como un ejemplo digno de imitar en la Argentina; “es lo que debemos hacer a nivel país para combatir la tremenda inflación que se produce en el rubro alimentos”.

Nuevas restricciones

Por otra parte, el ministro Ibáñez aclaró que los locales gastronómicos, bares, etc. “Podrán desarrollar sus actividades desde las 06 a 19 horas” y remarcó que “creer que está todo cerrado y por lo tanto no se podrá comercializar, no es así”.

“En diez días se duplicó la cantidad de contagiados, pero en 18 días se triplicó. Me pregunto, ¿Qué pasaría en 18 días más si no adoptamos ningún tipo de prevención y no hacemos absolutamente nada, ignorando el momento crítico y crucial que estamos pasando en esta pandemia? Tendríamos que lamentar cosas muy graves”, enfatizó.

Ante lo expuesto, remarcó que el presidente Alberto Fernández estableció nuevas restricciones para contener el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus, y que el Poder Ejecutivo Provincial adhiere al mismo ante el delicado escenario epidemiológico.

“El DNU dice que están cerrados centros comerciales y shoppings, luego habla de un horario entre las 19.00 y 06.00 horas para la apertura de los locales comerciales. Sí luego de las 19.00 horas hay actividades que no se podrán desarrollar, pero otras que sí desde las 6.00 horas de la mañana hasta las 19.00 horas de la tarde”, concluyó.

