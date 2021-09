Jofre lanzó campaña de seguridad vial con semáforos, radares y cámaras

Compartir

Durante una conferencia de prensa brindada en la tarde de ayer, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, anunció la instalación de radares, cámaras, nuevos semáforos y balanzas para control de cargas, que se enmarcan en el proceso de modernización de la ciudad, en base al respeto a las normas viales que permiten cuidar la vida y los bienes de las vecinas y vecinos.

Estuvieron presentes, el jefe de Gabinete, Dr. Mauricio Nadalich; el subsecretario de Transporte y Emergencia, Dr. José Olmedo; el asesor en Seguridad Vial, Sergio Levin, y el presidente de la Fundación Unidos por el Dolor, Alberto Daniel Gauna.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal describió que el crecimiento urbano de la ciudad ha sido “exponencial” y no fue acompañado con los elementos de la estructura vial para un tránsito seguro, entre los que citó a los semáforos.

“Hemos recurrido a métodos que no fueron los más aptos para la disminución de la velocidad de los vehículos, como los llamados lomos de burro, que tienen carácter de provisoriedad, pero acarrean riesgos de accidentes”, afirmó.

Por ello, insistió en que el eje político que tiende a la modernización de la ciudad, para que esté a la altura de grandes urbes capitales del país, es el objetivo fundamental de su gestión y que se debe transmitir para el acompañamiento y empoderamiento vecinal.

Al respecto, señaló la necesidad de ampliar la inversión en semaforización y mejoras en la circulación para cuidar la vida y los bienes de las formoseñas y formoseños.

También exhortó a que, entre todos, se cuide el patrimonio vial que pertenece al conjunto, ejemplificando que no deben ingresar camiones de gran porte y con cargas pesadas porque dañan el pavimento diseñado para la circulación urbana.

“Sobre este aspecto, vemos el resultado negativo sobre las avenidas Napoleón Uriburu o Avellaneda. Y la solución de los profundos baches sale del erario público, en el que vecinas y vecinos contribuyen”, acotó.

En esa línea, insistió en profundizar el cuidado tanto del patrimonio de la ciudad como de evitar todo tipo de siniestros viales, cuidando la vida y bienes de quienes circulan por la vía pública.

Tras brindar ese diagnóstico y contexto, el jefe comunal anunció la instalación de radares, nuevos semáforos y cámaras de seguridad para acelerar el asentamiento de las bases de un crecimiento ordenado y de una ciudad moderna.

Insistió en que se trata de medidas que tienden a dotar a la ciudad de los elementos y estructuras necesarias centradas en el cuidado de la vida y los bienes de todos.

“Además, dentro de muy poco tiempo vamos a instalar los semáforos sonoros, para personas con discapacidad visual, cuya ubicación responde a un análisis previo de las zonas por las cuales circulan”, anticipó.

Por último, puso el eje en destacar que el Municipio acentuará las campañas de concientización y la capacitación del personal municipal.

Por su parte , el subsecretario de Transporte y Emergencia, José Olmedo, explicó que habrá controles fijos y móviles para constatar que se respeten los límites de velocidad en calles y avenidas de la ciudad.

Mencionó que el control móvil fue recibido en la jornada del martes y se trata de un vehículo equipado con cámaras y la tecnología necesaria para medir la velocidad de la circulación en el tránsito.

Seguidamente, detalló que también se instalarán controladores en semáforos para detectar conductores de vehículos que no respeten las señales y con respecto a las balanzas para el control de cargas, mencionó que será sin interrupción del tránsito, lo cual pone a nuestra ciudad con una tecnología de vanguardia en esta materia.

