Jorge Jofré aseguró que la Comuna “profundizó” sus servicios en la ciudad

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Jorge Jofré, visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de diferentes temas, entre ellos las “buenas y rápidas” decisiones que tomó el gobierno provincial ante la pandemia de coronavirus y que permitió mantener a la provincia libre del virus. También aseguró que desde el inicio del aislamiento la Comuna “profundizó” sus servicios llegando a todos los sectores de la ciudad por lo que resaltó la importancia de seguir abonando los tributos municipales.

Comenzó destacando el status sanitario libre de coronavirus en Formosa, pero advirtió que “mientras el virus exista en la Argentina y en el mundo, nunca nos vamos a alejar de la posibilidad de que entre a Formosa. El gobernador es muy consciente y por eso tiene un gran celo en el control de todos sus límites que es lo que nos está garantizando esta situación, se está trabajando mucho en el control, hoy por hoy la certeza que tenemos es que no hay circulación del virus”.

Asimismo aseguró que “ha dado resultado lo que se hizo, al principio tal vez muchos criticaban porque no entendían esto, pero el hecho de tener centros de alojamiento preventivo en diferentes lugares para que la gente que entra haga la cuarentena es importante, eso evitó muchas situaciones como ya ocurrió en otros lugares del país donde así se propagó el virus”.

Señaló además que “en Formosa previa a la cuarentena nacional se dictaron una serie de medidas que se empezaron a llevar adelante, también por ahí uno dice de qué sirvió todo esto, pero en Formosa tenemos una infraestructura sanitaria importante que se viene construyendo desde hace mucho tiempo con un sistema de salud creciente en cuanto a la atención, ya se venía bien en el sentido de la salud pública en Formosa y este tiempo transcurrido hizo que aún se potencie más y se tomen más prevenciones”.

En ese marco reconoció que la pandemia “nos perjudicó muchísimo desde el punto de vista que teníamos planificadas muchas cosas para hacer en todos los ámbitos en los que trabaja el municipio no solo en servicios, este parate económico afectó la coparticipación que fue disminuyendo de enero al mes pasado que bajó 45% y aparejado trajo la retracción en el pago de los tributos municipales y eso hizo que nosotros pasáramos estos dos meses con el superávit que teníamos que nos ayudó a pagar los sueldos en tiempo y forma y poder mantener los servicios en la ciudad”.

El mandatario comunal indicó también que esta situación afectó mucho a la parte privada, “hay un basto sector de pymes, comerciantes, empresarios que no la están pasando bien porque hay algunos rubros que todavía no se pudieron habilitar y hay otros que están trabajando pero en forma restringida, no es lo mismo vender para los que tienen restaurantes o comercios gastronómicos vender por delivery que con las puertas abiertas, la hotelería se vio muy afectada, en Formosa teníamos un turismo que iba en crecimiento y eso también se frenó, creo que va a llevar un tiempo restablecer y que se recupere la economía de esos comercios y esos rubros, lo importante sería que se mantengan en pie para que no haya gente despedida y que cuando la situación lo amerite volver a trabajar lentamente y volver a tener el nivel de actividad que tenían”.

“Nosotros siempre analizamos la parte sanitaria y económica, por eso en las reuniones del Consejo de Atención Integral no solo participan los de salud sino que todos los ministros, se discute toda la problemática de la provincia, todo se analiza y se va monitoreando de tal manera que al volver a la normalidad puedan volver a trabajar. También se habla mucho de los planes nacionales de ayuda a los que no tienen trabajo como el bono, las cajas Nutrir, todo lo que haya de ayuda para la gente”, destacó.

En ese marco señaló también que la cuarentena impactó de lleno en la recaudación, “ahora empezamos una concientización y creo que el vecino está entendiendo que la Municipalidad sobre todo es como una empresa de servicios y si no se pagan los tributos se van a resentir, a su vez está la necesidad en los barrios del mantenimiento de calles, alumbrado, hoy por hoy la gente entendió eso y está en una curva ascendente acercándose a la Municipalidad a pagar, es importante que se recolecte la basura, que se limpien las zanjas, que se cambien los focos por el tema de la seguridad, si entre todos no entendemos que tenemos que aportar a la casa común, en algún momento se puede mejorar”.

Respecto a la mayor presencia de inspectores en las calles de la ciudad, que muchos aseguraron es una manera de “recaudar”, explicó que “acá si uno se pone a pensar hay sectores de la economía que no funcionan pero otros sectores que sí lo hacen como fuerzas de seguridad, policías, empleados públicos, empleados de comercios que pueden abrir, del transporte urbano, todos cobran entonces no tienen porqué dejar de pagar, yo entiendo que en el caso particular de aquellos comercios que están parados y que puedan demostrar, uno tiene que tener una apertura a no perjudicarlos pero aquellos que ocupan la pandemia como excusa para no pagar no está bien y deben hacerlo”.

En esa línea destacó que los servicios de la Comuna nunca pararon desde el inicio del aislamiento, “incluso los profundizamos, por todos lados estamos trabajando con las pocas máquinas que tenemos porque también la Municipalidad en equipamiento no está a la altura del ejido urbano que tiene, tenemos 38 mil hectáreas de ejido urbano, se extendió mucho más, nos partimos en 20 para poder cumplir, en eso está la importancia de lograr recaudación porque si es así se puede hasta comprar más equipamiento y llegar a más sectores, eso es lo importante de entender la trascendencia que tiene el Municipio de cobrar los tributos”.

“Nosotros pusimos los inspectores en las calles para concientizar, no para castigar, hay muchos que compran vehículos, tienen su residencia acá y lo patentan en otro lado, eso no se puede hacer, está por ley prohibido, el vehículo tiene que tener la patente donde tiene el domicilio fijado en el documento, se le puede retirar el vehículo si circula teniendo el vehículo acá y la patente en otro lado, si compran de otro lado tienen que hacer la baja y lo anotan acá”, dijo sobre la maniobra que según explicó realizan muchos formoseños.

También hizo mención a cómo está compuesta la Comuna en relación a empleados, asegurando que cuentan con un número suficiente para brindar servicios. “Municipales tenemos más o menos 1800, el resto serían cooperativas que son unas 3900 personas que trabajan en la Municipalidad, tenemos un coeficiente bueno para la población que manejamos”, valoró.

Seguidamente se refirió a lo que buscan hacer para desalentar el uso del transporte urbano, teniendo en cuenta que es uno de los mayores focos de contagio de coronavirus. “Hay un plan nacional que buscan lanzar para la compra de motos y bicicletas bastante accesibles. A mi me gustaría que haya mototaxi con el vehículo de motocargo en Formosa, se le ponen asientos y sale más barato porque se movilizan con menos nafta y menor cantidad de gente entonces se evitan los posibles contagios”, resaltó.

Para finalizar dejó un mensaje a todos los formoseños ante la situación que se atraviesa, “en Formosa tenemos la suerte, la bendición de no tener casos, eso es gracias a la previsión de la provincia en tener un sistema de salud fuerte, estamos transitando una pandemia con cierta tranquilidad todavía, es un bien incalculable que debemos defender entre todos. También nos debemos ir preparando para volver a la normalidad y que la gente pueda seguir trabajando, tener la esperanza de que en este túnel que estamos vamos a ver la luz al final y creo que no va a ser dentro de mucho tiempo si todos actúan con la responsabilidad que se merece para que no exista una circulación tan grande del virus. Hoy por debemos cuidar la vida y tener la esperanza de que vamos a salir, debemos prepararnos para salir a trabajar con todo y recuperar la economía que hoy está golpeando a mucha gente y tengo conocimiento de eso. Estoy seguro que la nueva etapa que va a venir va a permitir recuperar todo lo que se perdió”.