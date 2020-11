“Jorge Jofré desde que asumió luchó para mejorar el transporte urbano”

Compartir

El concejal Fabián Cáceres (PJ) visitó el piso de “Expres en Radio”, donde habló sobre la continuidad de los subsidios al transporte urbano de pasajeros y aseguró que desde que el intendente Jorge Jofré asumió la gestión hace 5 años, “si hay algo que hizo es luchar y pelear” para mejorar el servicio de colectivos.

“Hoy en día contamos con la asistencia financiera del estado provincial, el gobernador Insfrán a partir de este mes anunció un aumento en lo que es la asistencia financiera por parte de la provincia, antes recibíamos 15 millones de pesos que ahora son 20 millones, también recibe una asistencia financiera por parte del Estado nacional, por más de que estamos atravesando una situación crítica socioeconómica, este año la Nación asistió financieramente a las distintas jurisdicciones, dentro de esa asistencia Formosa venía recibiendo 9 millones de pesos, nos quedaban dos cuotas, pero dentro de lo que son unos cambios en el Ministerio de Transporte de Nación se refinanció esa asistencia financiera, y en vez de otorgarnos dos cuotas de 9 millones 900 mil pesos que serían casi 20 millones, ahora vamos a recibir 3 cuotas de 8 millones 200 mil pesos, ese es el pequeño cambio que hubo”, explicó.

“Vamos a estar en casi 3 millones más que vamos a estar recibiendo en 3 cuotas, esa es la refinanciación que hubo y por ahí creó un poquito de confusión en algunos ediles de la oposición”, manifestó.

Asimismo aseguró que “como jurisdicción seguramente vamos a estar recibiendo más, con la ayuda, la asistencia que también se da del estado provincial esperemos que para el año que viene podamos contar con un subsidio necesario para mejorar el transporte público de la ciudad de Formosa”.

Recordó Cáceres que “por DNU los colectivos únicamente están destinados para pasajeros esenciales, se hace una excepción en Formosa y se deja viajar en algunos casos a personas que no son esenciales pero tienen permiso, también hay un protocolo de bioseguridad que se debe respetar y que indica que deben viajar todos los pasajeros sentados, hay ahora una presentación de parte del Municipio al Consejo Covid-19 para que se pueda permitir hasta 10 pasajeros parados aparte de los que van sentados”.

“Si hay algo que el intendente Jofré hizo desde que asumió la gestión es luchar y pelear para mejorar el transporte público de pasajeros en Formosa”, destacó.

Voluntario ambiental

En otro tramo de la nota contó que en el Concejo Deliberante “se aprobó una ordenanza donde se crea la figura del voluntario ambiental, desde el año 2015 se empezó a trabajar con distintas asociaciones o instituciones destinadas a lo que es la concientización en el cuidado del medio ambiente, también se incrementaron los inspectores de la Dirección de Gestión Ambiental para que el vecino sepa dónde depositar su basura y en qué lugar hacerlo, también se trabajó con la Subsecretaría de Gobierno, de Deporte, Turismo, Cultura, con distintos sectores de centros de estudiantes, de jóvenes donde se hacían eventos como una carrera por la basura, donde salían los jóvenes a los barrios a juntar la basura, dialogar con los vecinos y concientizar”

“La Dirección de Gestión Ambiental empezó a trabajar con el Plan Bio y aquellos lugares donde había microbasurales se recuperaron, se ponían plantines, se hizo partícipe a los vecinos para que ellos mismos cuiden y rieguen esas plantas para tener un pequeño espacio verde en ese lugar, ahora se les dio un marco normativo donde se crea esta figura y en Formosa se va a poder trabajar con distintas asociaciones para que todo aquel que quiera ser voluntario se acerque a la Municipalidad y pueda trabajar en forma conjunta en los distintos barrios para concientizar a los vecinos en el cuidado del medio ambiente”, explicó.

“También se concientiza sobre el cuidado del agua, el formoseño nunca cuidó el agua, teníamos un río enorme, nunca lo hicimos y ya es hora de empezar a hacerlo”, destacó.

Planta recicladora

Asimismo Cáceres contó que “el gobernador Insfrán anunció que vamos a tener la planta recicladora donde se separan los residuos tanto orgánicos como inorgánicos pero es ahí donde va a tomar una función fundamental lo que es esta figura que se creó de las personas que van a salir a concientizar y educar porque esa separación de basura, de nuestros residuos lo podemos hacer en nuestros domicilios, ya podemos separar el cartón, la basura orgánica, los vidrios porque aparte debemos cuidar a ese recolector, trabajador municipal o cooperativista, es ahí donde estos operadores van a tomar una función fundamental, vamos a valernos de ellos porque el intendente Jofré tiene una propuesta de salir a los barrios y decirles a los vecinos cómo ayudar y separar los residuos en el domicilio para que después sea más fácil el trabajo”.

Servicio de punto a punto

Seguidamente el concejal capitalino se refirió al servicio “de punto a punto” en la ciudad. “El servicio diferencial ya fue aprobado el 14 de octubre, es una alternativa más para que los vecinos de la ciudad tengan otra opción distinta de transporte para poder movilizarse dentro de la ciudad, va a tener la modalidad de salir desde un punto especifico de la ciudad hasta otro punto especifico sin paradas en el trayecto y en un horario determinado sale desde el barrio y en otro horario vuelve desde el centro de la ciudad”, explicó.

“La ordenanza habilita cinco tramos específicos; Nueva Formosa-centro, Villa del Carmen- centro, Jurisdicción Cinco-centro, Litre 4-centro, y desde los barrios Venezuela, La Paz, 2 de Abril también desde un punto especifico de esos barrios hasta el centro, esos son los cinco tramos que la misma ordenanza habilitaba, además se le da la potestad si el Ejecutivo así lo considera de habilitar otros tramos”, detalló el edil.

Explicó además que quien reglamenta el costo es la Subsecretaría de Transporte y Emergencia quien recepcionó las ofertas que hicieron los empresarios o emprendedores para establecer las tarifas que ellos consideraban acordes para cada tramo, una vez que se realizó el análisis de costo, se remitió al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación. “Desde los tramos más largos hasta el centro que son desde Circuito Cinco, Villa del Carmen y Nueva Formosa va a tener un costo de 150 pesos y los otros tramos restantes 130 pesos, no fue decisión del Ejecutivo sino que a propuesta de partes”, aclaró.

“Hay particulares interesados, hay muchas personas que tienen minibuses y que se quedaron sin poder trabajar por la pandemia y a partir de ahora van a poder hacerlo con este servicio. El tiempo dirá si es una medida acertada o no, cuando el Ejecutivo trabajó en este proyecto fue porque creemos que Formosa creció y necesitamos darle al vecino otra alternativa para poder viajar, no es para sacarle pasajeros al colectivo o al remis”, señaló Cáceres.

Para finalizar aseguró que podrían ir incorporando más sectores al servicio. “La ordenanza establece que el Ejecutivo Municipal puede ir ampliando las trazas según la demanda que pueda ver si existe o no, la misma ordenanza dice que este servicio es por la emergencia sanitaria, para darle una salida laboral a estas personas que tenían las combis que antes prestaban el transporte escolar, el interjurisdiccional, pero también se puede analizar a pedido de partes, de los usuarios como de prestatarios, ampliar en el tiempo este servicio que quizás viene para quedarse”.

