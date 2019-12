Jorge Jofré deseó que «trabajemos entre todos para tener una Argentina donde no existan grietas»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el intendente capitalino Ing. Jorge Jofré realizó un balance de este año con los objetivos alcanzados y aseveró que aún hay cuestiones en las que trabajan para mejorar. También, al enviar su mensaje a los vecinos de la ciudad pidió trabajar entre todos para tener una Argentina donde «no existan grietas».

Primero, el Jefe Comunal, dejó en claro que este año que se termina fue muy «complicado» desde el punto económico y los municipios no estuvieron ajenos a la consecuencia. «Sin dudas la situación económica impactó en los municipios porque llegaron menos recursos y a eso hay sumarle que perdimos el Fondo Sojero y el subsidio al transporte». «Se nos hizo muy cuesta arriba llevar una buena actividad como nosotros pretendemos, pero no obstante creo que tuvimos puntos muy positivos como por ejemplo ahora con el lanzamiento de las bicicletas urbanas que son un gran atractivo para el sector turístico, también estamos pavimentando y continuando el arreglo de diversas calles, esto con fondo del gobierno provincial, entre eso podemos destacar la avenida Alicia Moreau de Justo», indicó.

Y continuó: «también continuamos con arreglos en los barrios, con ripios, perfilado de calles, iluminación, la recolección de residuos que ha mejorado notablemente porque en la actualidad uno puede ver una Ciudad bastante limpia, ya sin tantos microbasurales, lo que demuestra que la gente se comenzó a acostumbrar a los horarios de recolección y tirarlas donde corresponde».

Seguidamente añadió Jofré que «estamos preparándonos para la fiesta del río, el mate y el tereré para aquella gente que no se va de vacaciones, también tratamos de mejorar el paseo Ferroviario».

Otra cuestión más que positiva que enumeró fue que «este año se abrieron 217 comercios nuevos, sobre todo gastronómicos».

De la misma forma asintió: «estamos trabajando sobre el ordenamiento territorial, que es muy positivo y nos va a permitir mejorar la densidad que tiene hoy la ciudad que está muy extendida como una mancha de aceite en horizontal y no tanto en vertical».

Por otro lado, como deuda pendiente confió el Intendente que «tenemos la mejora en infraestructuras que las vamos a ir haciendo, sobre todo en calles que se están rompiendo mucho por el clima que tenemos; las arterias de tierra también debemos mejorarlas y por supuesto el transporte urbano de pasajeros porque si bien hemos avanzado con la mesa de dialogo debemos seguir buscando alternativa para que no haya grandes problemas cuando existan ciertas situaciones entre la empresa y sus empleados».

Al ser consultado por lo que espera para el año próximo, dijo que «con este nuevo gobierno tenemos esperanzas pero hay que ser realistas y entender que a corto plazo no va a ser fácil porque nuestro país está en una situación económica delicada, y lo primero que tiene que hacer el Presidente es lograr un equilibrio fiscal, pensar en los actores más vulnerables como lo está haciendo para que salgan de la situación de pobreza y posteriormente recién se va a pensar en las obras que se realizarán en cada lugar; no obstante si mejora la recaudación también mejorará la coparticipación y si la gente tiene más dinero en los bolsillos podrá aportar sus impuestos que es lo que nos ayuda a nosotros a mantener la ciudad».

Mensaje

«A los vecinos les deseo una feliz Nochebuena, que tengan un próspero 2020 en el cual se cumplan todos los anhelos, que haya un progreso en familia y que trabajemos para tener una Argentina mejor en la cual no exista tanta grieta como ocurre actualmente donde hasta entre amigos se pelean por pensar diferente», deseó Jofré.