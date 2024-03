Jofré en Exprés en Radio: «El ajuste de Milei siempre va sobre la gente»

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré quien además de analizar la gestión que lleva adelante el presidente de la Nación Javier Milei también se refirió al panorama socioeconómico que atraviesa el país, y Formosa no es la excepción. “Hoy la gente no vive bien, vive mal, y gobernar en esa situación no es fácil”, sostuvo el mismo y lamentó que «el ajuste de Milei siempre va sobre la gente».

Al comenzar la entrevista, el Jefe Comunal se refirió a las decisiones que lleva adelante el gobierno nacional donde indicó que “vengo vacunado contra diferentes actores que llevaron el país adelante, como fue el caso de Mauricio Macri, con Fernández en la pandemia, la crisis económica, esta es la tercera vez que me toca conducir el barco en tormenta, pero hoy noto una situación más complicada que antes porque realmente hay una situación social preocupante, la gente no llega a fin de mes, los sueldos no alcanzan, se sacaron todos los subsidios, se liberaron los precios, la nafta aumentó, los sueldos quedaron planchados. La inflación no subió por el ascensor sino más bien por un cohete”.

“Hoy la gente no vive bien, vive mal, y gobernar en esa situación no es fácil”, lanzó y aseveró que si se compara entre los diferentes presidentes “este momento es difícil por la situación social que se vive, no hay un buen clima”.

Al referirse al presidente Javier Milei y su discurso ante el Congreso de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias comentó que “él mira la macroeconomía. Me da la impresión que su error es querer referenciarse mucho en Estado Unidos por ejemplo, y nosotros otro país, con otra idiosincrasia, tenemos otros anhelos y otra realidad”.

“En este momento estamos muy complicados, lo que pasa es que si se manejan con déficit va a llegar un momento en que va a quebrar el Estado, nosotros no podemos permitir eso”, aseveró.

“La gente la está pasando muy mal, el superávit de Milei es totalmente diferente, porque nosotros nos manejamos con lo que recibimos, pero lo que él hizo fue liberar todas las tarifas, quedarse con el impuesto País, por ejemplo, no mandarle al interior, bajarle el envió a las provincias de los fondos en el 98%, con eso no le castiga al Gobernador, sino a la gente que vive en esas provincias, esa es una equivocación que tiene. El ajuste siempre va sobre la gente y eso noto que está mal, porque él habla, pero no se acuerda de la parte social, del rostro humano. Milei es una persona que no cree en el Estado”, señaló el Intendente capitalino.

Y agregó: “yo no creo en la teoría de que el vaso se tiene que llenar y que cuando se derrame caerá para abajo, eso nunca pasa, sino que es más grande el vaso y nunca derrama sobre la gente, entonces es ahí donde el Estado tiene que estar presente con una atención”.

Cuando se le dijo que Milei llegó por consecuencia de los gobiernos anteriores, Jofré dijo que “es el fracaso de la política”. “La gente hoy está enojada y tiene razón porque no se le solucionó ningún problema de raíz”, lanzó.

Municipalidad

Por otro lado, se le preguntó por cómo se preparan para este año, sabiendo la situación económica y los diversos recortes. “Nosotros hicimos también ajustes internos, sacamos algunos empleados que quizás no estaban en áreas estratégicas como ser Servicios Públicos, nos pusimos mucho más exigentes en ver en qué se gastaba con el control de combustibles, compras, trabajamos mucho sobre la recaudación propia porque es importante que el vecino entienda que el aporte es lo que va a mantener a la ciudad, no es la coparticipación”, dijo.

“La idea que tenemos dentro del municipio es mantener los servicios básicos -arreglar las calles, barrer, recolección de residuos-; después tenemos que generar recursos, buscarle alternativa como para poder hacer obras o lo que nosotros tenemos pensado como ciudad”, añadió.

Transporte

Finalmente, el Jefe Comunal fue consultado por qué va a pasar con el transporte en Formosa a lo que respondió: “siempre me caractericé por hablar con la verdad, yo creo que estamos en un momento complicado para el transporte público de pasajeros, los $690 es un valor que no es de equilibrio”.

“Es un tema complicado, nosotros vamos buscando alternativas por si ocurre que la empresa quiere dejar el servicio”, sentenció.