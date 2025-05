Jorge Jofré habilitó obra de pavimentación del Pasaje Finlay, en el barrio Bernardino Rivadavia

Este sábado, el intendente Jorge Jofré dejó habilitada la obra de pavimentación del Pasaje Finlay, desde Ramos Mejía hasta Entre Ríos, en el barrio Bernardino Rivadavia, en el marco del Plan Integral de Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la ciudad que viene llevando adelante el Municipio.

Dicha obra incluye calzada de hormigón con cordón integral, alumbrado público con luces led de última generación y sus correspondientes desagües pluviales, además de los trabajos de arreglo de parterres, parquizado y colocación de señalética.

Es importante resaltar también que fue realizada mediante la modalidad del programa “Financiamiento Compartido”, en el cual vecinos comprometidos con el mejoramiento de su barrio, aportan los materiales y la comuna capitalina provee el combustible, maquinas, equipos y herramientas menores, según requerimientos en obra para la materialización de la misma, como así también la mano de obra y el personal técnico calificado para la ejecución, inspección y contralor para los trabajos.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal resaltó “esta obra es el fruto del trabajo en conjunto, ya que hubo una empresa que ha donado los materiales para que la municipalidad pueda hacer realidad el sueño de todos los vecinos de este sector”.

Seguidamente, recordó que “antes de comenzar nuestra gestión, durante la campaña, hacíamos énfasis en que la gente debía enamorarse de su barrio y tener sentido de pertenencia, y hemos confirmado que los vecinos de este barrio lo sintieron así, por eso están siempre muy comprometidos para trabajar junto a nosotros para mantenerlo prolijo y muy lindo”.

Así mismo, remarcó que durante la última semana se trabajó de manera intensa en todo el conglomerado, haciendo efectivo el enripiado de 15 cuadras y el perfilado de 30 calles de tierra, al tiempo que anunció que próximamente se instalarán 80 nuevas luminarias tipo led.

“Somos un municipio que se caracteriza por tener voluntad para trabajar y ver crecer nuestra ciudad, para que Formosa brille, y creo que poco a poco lo estamos logrando, gracias al esfuerzo mancomunado del gobierno provincial, el municipio y los vecinos y vecinas del barrio”, manifestó Jofré.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas de la comuna, Ing. Malena Gamarra, expresó: “Estamos muy contentos por dejar habilitada una nueva obra, que tiene en particular una hermosa esencia: el esfuerzo mancomunado del municipio capitalino y la comunidad, a través del programa Financiamiento Compartido. Esto demuestra que, la única manera de avanzar como ciudad es mediante el esfuerzo conjunto”.

La funcionaria añadió que “desde el día uno de la gestión del intendente Jorge Jofré hemos convivido con dos periodos en los que el gobierno nacional, por ser de un espacio contrario, no nos ha financiado una obra pública; hemos afrontado la eliminación de los subsidios, la escasez de combustible, entre otras cosas. Sin embargo, el intendente Jofré nos ha pedido no bajar los brazos y redoblar esfuerzos para que nuestra ciudad esté cada día mejor”.

Finalmente, la vecina de este populo barrio, Hilda Salinas, indicó: “Es una obra muy esperada por todos los vecinos, que ha cambiado, en muy poco tiempo, la fisonomía de este sector que ahora cuenta con pavimento, desagües pluviales, mejor iluminación, parquizado, entre otras cosas”.

“Estoy muy agradecida con la gestión del intendente Jorge Jofré y con todos los que han aportado para que esta obra pueda concretarse. Quiero destacar, además, que, a lo largo de todo el barrio, que cuenta con lagunas y esteros, se puede observar la presencia municipal, realizando trabajos de poda de árboles, recolección de residuos, barrido, desmalezado, enripiado y mejoramiento de calles. Puedo decir, con orgullo, que en estos últimos años nuestro barrio ha cambiado para bien”, concluyó Salinas.