Jorge Jofré: “La unidad nos hace vivir esta nueva etapa de Reparación Histórica”

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, afirmó que las obras suscriptas en la jornada del martes por el gobernador Gildo Insfrán constituyen una nueva reparación histórica para que cada formoseño se realice en el lugar que eligió para vivir y resaltó que gracias al acierto de las medidas sanitarias que se adoptaron en la provincia, pese a las trabas de sectores interesados en posturas electorales, se está retornando a la normalidad.

Además, enfatizó que las obras de infraestructura anunciadas no solamente llevan equidad territorial, sino que generan dinamismo en todo el circuito económico.

Estos y otros conceptos fueron vertidos por Jofré en la ceremonia de firma de actas de inicio de obras y llamados a licitación con los intendentes, presidentes de comisiones de fomento y de juntas vecinales que se realizó en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, encabezada por Insfrán y que contó con la asistencia de funcionarios provinciales, municipales y legisladores, entre ellos el diputado nacional Ramiro Fernández Patri y la concejal capitalina, Elena García, precandidatos titulares del Frente de Todos.

El intendente capitalino suscribió convenios para la construcción de las siguientes obras: el politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” en el Polo Científico y Tecnológico; construcción de la autovía desde la rotonda de la Virgen del Carmen hasta el barrio Namqom y obras complementarias en la continuidad de la autovía ruta nacional número 11; obras de ampliación y protección de márgenes de costas de la toma de agua cruda; construcción del acueducto zona suroeste del barrio San Antonio al Lote 111; construcción de salones de usos múltiples en los barrios Nueva Formosa y Santa Rosa; construcción de seis centros de desarrollo infantil en los barrios Lote 110, Lote 111; Nueva Formosa, 8 de Marzo, Villa del Carmen y Monteagudo; extensión de redes de desagües cloacales y conexiones domiciliarias en el barrio Simón Bolívar.

Una infografía proyectada del “Plan Cien Obras para la Provincia de Formosa”, dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo formoseño mostró que el total de la inversión supera los 24 mil millones de pesos.

Jofré señaló su gratificación por dar la bienvenida a todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento y de juntas vecinales. “Esta bienvenida se realiza en un lugar histórico porque este polideportivo hace recordar el 28 de mayo de 2003 cuando el extinto presidente Néstor Kirchner, a solo tres días de asumir la Presidencia, junto al gobernador Insfrán asumió el compromiso de reparar la historia de olvidos y postergaciones que Formosa sufrió, merced a decisiones equivocadas del poder central, tildándonos incluso algunos malintencionados de provincia inviable. Ese Acta de Reparación Histórica se constituyó en un hito histórico de nuestra provincia, porque permitió darnos las herramientas necesarias para que a través del Modelo Formoseño que teníamos en marcha se aceleren las obras de infraestructura económica y social necesarias para ponernos en un pie de igualdad con el resto del país”, enfatizó.

Al comparar aquella acción con la vivida en la jornada del martes, Jofré afirmó: “Hoy, como ayer, nuestro gobernador está presente en este lugar para firmar junto a todos los intendentes, presidentes de comisiones de fomento y de juntas vecinales un paquete importante de actas de iniciación de obras y de llamados a licitación de otras que beneficiarán a todo el territorio provincial, complementando a las que se ejecutaron y están en ejecución para seguir la senda del crecimiento con equidad territorial””.

Al resaltar el monto de inversión mayor a los 24 mil millones de pesos, Jofré resaltó: “si esto no es otra reparación histórica no sé de qué otra forma calificar a este acto”. Puso de relieve que de esta manera se demuestra que existe otra forma de hacer política, al destacar: “aquí se entiende que gobernar es que la comunidad cuente con más justicia social que mejore la calidad de vida de todas y todos”.

“Esto es lo que hace el gobernador con estas obras de infraestructura que nos permitirán tener equidad territorial, por cuanto no solamente la obra terminada servirá a la sociedad sino también la movilización económica que implica, sobre todo en estos momentos”, dijo.

Además, sostuvo: “toda comunidad no se desarrolla más allá de lo que la obra de infraestructura le permite y por ello el Modelo Formoseño permite generar estas acciones que estamos viviendo hoy, para que cada formoseño se pueda desarrollar en el lugar que ha nacido o ha elegido para vivir. Este es el resultado de la política entendida como el arte de gobernar y administrar para lograr el bien común”.

“Tenemos que resaltar que nada es posible sin unidad -prosiguió Jofré-. Debemos rescatar que así superamos cuatro años de un gobierno neoliberal que apostó a la timba financiera en detrimento del sector productivo, que dejó de lado a los grandes grupos sociales y que de una particular forma de ver el federalismo castigó a los formoseños neutralizando todas las obras iniciadas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Eso debemos valorar porque trataron de atarnos de pies y manos para dominarnos, pero no nos pudieron vencer. Por la unidad, tenemos un gobierno del mismo signo y estamos saliendo poco a poco de la pandemia gracias al plan de vacunación más grande en la historia de Formosa, mediante el cual a la fecha unos 500 mil formoseños están vacunados, lo que nos está permitiendo poco a poco la llegar a la normalidad y a la movilización de la economía, a reencontrarnos y abrazarnos con nuestros familiares”, subrayó.

Sobre la política sanitaria provincial, Jofré señaló que tampoco se puede atribuir a acciones casuales. “Detrás de todos estos logros está el trabajo inmenso del sector de la salud, de la seguridad, de los militantes de la salud y la vida a los que agradecemos, de los intendentes e intendentas y del pueblo formoseño. Pero, por sobre todas las cosas, eso fue posible porque el gobernador se puso al frente de la responsabilidad que significa tomar las medidas necesarias para cuidar la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas, sin importar las críticas ni los calificativos que derivaron de esas decisiones”.

“Hoy es un día de esperanza y de alegría. Podemos regresar cada uno a nuestras localidades y decirle a nuestro pueblo que estamos de pie, en unidad y preparados para ser protagonistas de este tiempo de la historia y nuevamente dar la lucha que debemos dar, para que el 12 de septiembre, en las PASO, y el 14 de noviembre, en las elecciones generales, el Frente de Todos triunfe rotundamente, para retomar en nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra provincia y nuestro país la senda del crecimiento económico y social que nos merecemos como sociedad y comunidad organizada” concluyó.

