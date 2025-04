Jorge Jofré lanzó oficialmente el concurso «Mi Bandera es Mi Ciudad»

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, se dieron detalles de las bases y condiciones del concurso “Mi Ciudad es Bandera”, que tiene por objetivo poder contar con una bandera oficial de la ciudad de Formosa. Cabe destacar que el proyecto fue enviado por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante y aprobado a través del decreto de promulgación del ejecutivo municipal 0685/25.

La conferencia de prensa estuvo presidida por el intendente, Jorge Jofré; el Presidente del HCD, Darío Di Martino; los ediles José Delguy y Beatriz “Kitta” Segovia; la directora de Turismo, Cristina Salomón y el Lic. Cristian Baquero Lazcano, como invitado, quien es Director de la Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo, creador de Símbolos, Escudos, Emblemas y Banderas oficiales de municipios y provincias de la Argentina.

Asimismo, se explicó que el concurso tiene la intención de “motivar la construcción colectiva de la identidad de nuestra ciudad, promoviendo la creatividad, participación y reflexión de la población, para sintetizar y plasmar en una bandera que refleje el pasado, presente y futuro de Formosa. Nuestros valores, tradiciones, historia, geografía y costumbres”.

Se especificó que la finalidad “es que represente institucionalmente a la ciudad en todos los actos oficiales del municipio; además será portada por delegaciones institucionales, educativas, culturales, deportivas y turísticas, que participen en eventos o actividades en representación de la ciudad de Formosa”.

En cuanto a las bases y condiciones del Concurso “Mi Ciudad es Bandera”, la directora de Turismo, Cristina Salomón explicó que “podrán participar todos los ciudadanos de Formosa, a partir de los 9 años, de forma individual o grupal, quienes pueden presentar uno o más trabajos, en distintos sobres y con diferentes seudónimos”

La recepción de los proyectos será en la Dirección de Ceremonial de la Municipalidad, a partir del jueves 10 de abril.

“Lo que se busca es simplicidad, simbolismo, pocos colores y originalidad, el que será evaluado por un jurado de seis personas, pero también los vecinos de Formosa podrán elegir y votar de manera virtual; los diseños serán presentados y expuestos de manera física en el Palacio de Intendencia, en el Reloj Histórico y en otros lugares de interés y de manera virtual en el sitio web de la Municipalidad y redes sociales”, explicó.

Por otra parte, el Ing. Jofré manifestó a la concurrencia: «Mediante un petitorio de jóvenes vecinos hemos tomado la decisión de lanzar esta iniciativa orientada a un símbolo que identifique la expresión sobre quiénes somos y qué nos une. La ciudad de Formosa es una de las 10 capitales del país que no posee bandera propia».

Vale recalcar que, la Municipalidad de Formosa fue creada el 25 de Mayo de 1883, y desde entonces no tiene un distintivo en los mástiles de la ciudad. «Estamos contentos y orgullosos de hacerlo posible con la colaboración de la comunidad», agregó el intendente.

Para concluir, el Lic. Baquero Lazcano reconoció la propuesta del jefe comunal y señaló: «Los colores en una bandera no deben ni deberían ser el resultado de una elección arbitraria, sino la consecuencia y conjugación de una serie de argumentos, motivos, referencias y simbologías dadas a través de la historia de una comunidad, de un pueblo, tal como lo pregona el Ing. Jofré en esta oportunidad».