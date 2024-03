Jorge Jofré llamó a hacerle frente a las adversidades «unidos, solidarios y organizados»

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, dejó habilitado este viernes el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, oportunidad en la que brindó un detallado balance de su gestión y los proyectos que tiene previsto llevar adelante la comuna durante el año en curso.

En la sesión inaugural, realizada en la nueva sede del recinto de debates, ubicado en San Martín 500, el jefe comunal anunció que el municipio tuvo en 2.023 un superávit de $181.872.216,69, y luego expresó: “En un contexto económico complejo, marcado por un fuerte proceso inflacionario que produjo incrementos exponenciales en los costos de insumos y materiales imprescindibles para nuestra tarea y que hace muy difícil cualquier planificación pudimos, a pesar de ello, avanzar en el desarrollo del proyecto de ciudad que nuestros vecinos y vecinas avalaron con su apoyo, extremando los cuidados del erario público maximizando su eficiencia para evitar en lo posible que esos costos recaigan en las espaldas o los bolsillos de los y las contribuyentes”.

Seguidamente, comenzó a enumerar los logros de su gestión en el periodo anterior: “Dándole continuidad al plan de ordenamiento catastral y dominial, hemos ejecutado la mensura de terrenos de dominio privado municipal en los lotes rurales 3 bis (B° Las Orquídeas) y Lote Rural 97 (B° Divino Niño), con el fin de ser loteados una vez provistos de los servicios establecidos en el Código Urbanístico Municipal, y ser ofrecidos en adjudicación en venta, junto con otros, para atender la demanda existente”.

“Por otra parte, añadió- hemos entregado desde el banco de tierras decretos de adjudicación en venta y decretos de obligaciones cumplidas, a 40 familias de la ciudad y están para hacerlo otras 37, que en breve recibirán los respectivos instrumentos que regularizan la situación de sus propiedades”.

Con relación a la recolección, depósito y posterior tratamiento en la planta GIRSU, detalló: “Hemos incorporado, merced al aporte inestimable del Gobierno de la Provincia equipamiento que hace más eficiente nuestra tarea, y que consistió en: 13 camiones compactadores, de carga trasera y uno lateral; 9 camiones volcadores, 2 camiones lava calles, un camión lava veredas, un camión con grúa para descarga de contenedores con tapa abajo, 2 retroexcavadoras, una minicargadora y un Sambil para levantar y bajar basura que se recicla y roll off, y más de 400 contenedores de diferentes capacidades que ya se encuentran en pleno servicio en la recolección y erradicación de microbasurales para lo que también se requiere apelar a la concientización y responsabilidad ciudadana”.

En cuanto a las calles y a su necesaria pavimentación, precisó que la ciudad ha incorporado en el año 2.023 o están en su etapa final, 76 cuadras, a través de convenios con el Gobierno de la Provincia, ejecutados por distintos organismos, Dirección de Vialidad Provincial, Subsecretaría de Obras Públicas, Instituto Provincial de la Vivienda y UCAP, beneficiando a vecinos y vecinas de los barrios San Miguel, Mariano Moreno, Laguna Siam, Simón Bolívar, La Alborada y San Juan.

A la vez, Jofré indicó que se ha ejecutado y se sigue realizando tareas de bacheo con Hormigón, sobre todo en el casco céntrico de la ciudad, donde el paso del tiempo y las condiciones climáticas produjeron deterioros en el pavimento, así como también se encaró la misma tarea con mezcla asfáltica en frío, y cambio y colocación de tapas de alcantarillas en otros barrios del ejido municipal.

En esa misma línea, señaló que se ha intervenido también, con ripio nuevo o reposición ya sea con relleno y compactación o simple, en 1.075 cuadras de calles en el área central, 30 cuadras en la zona sur y 160 en el área operativa de la Jurisdicción Cinco, lo que representan un total de 1.265 cuadras intervenidas, manteniéndose en forma permanente con perfilado y con relleno en algunos casos, las demás arterias.

Sobre el mantenimiento de los zanjones y canales de drenaje principales de la ciudad, puntualizó que se ha trabajado durante todo el año en limpieza de 55.050 metros lineales de canales y zanjones, con maquinarias de distinto tipo retirándose elementos de los más variados e insólitos que fueron arrojados “desaprensiva e irresponsablemente”.

En relación al servicio de transporte público de pasajeros, explicó el intendente que la problemática se originó debido a la insuficiencia de los subsidios, el atraso en las tarifas fijadas, y una inflación que encarecía el combustible y los repuestos e insumos y repercutía en los salarios de los trabajadores con quienes las empresas no podían cumplir, cayendo en permanentes conflictos. “Todo esto se traducía en deficiencias en la prestación del servicio, aún con los aportes que hacía la provincia, la municipalidad y este HCD en algunos casos”, remarcó.

Añadió que todo se agravó a raíz de la decisión del gobierno nacional actual de eliminar en su totalidad el fondo compensador del interior del país, que termina por derrumbar las posibilidades del funcionamiento normal del transporte público en las ciudades. “Nuestro pueblo debió soportar 17 días de paro en el transporte urbano, los trabajadores no pudieron cobrar los salarios del mes de enero, por lo que se declaró la emergencia del servicio, se sinceró en parte el valor de las tarifas, y se pudo mediar para que la empresa y sus empleados se pusieran de acuerdo para reestablecer el servicio, mientras desde el municipio se analizan alternativas, haciendo las gestiones necesarias y pertinentes para dar solución a este problema que afecta a los más de 50.000 usuarios, por los que les solicito que tengamos una mirada en la que, más allá de los colores políticos que militamos, aportemos ideas para que juntos, logremos un sistema de transporte a la altura de lo que merecemos los formoseños”, manifestó.

Por otra parte, y en la continuidad del plan de reemplazos de luminarias convencionales por las del tipo LED, especificó que se ha realizado las mismas en 1.034 puntos lumínicos de la ciudad, a la vez que se han instalado 905 luminarias nuevas en distintos barrios cuya ubicación fueron coordinadas con vecinos y vecinas que, sin dudas, trajo un mejoramiento en la iluminación del sector. “Especial atención pusimos en la iluminación de numerosos espacios verdes, plazas, polideportivos y canchas de la ciudad, con instalaciones nuevas de luces LED, reflectores y reparaciones necesarias, con más de 15.000 intervenciones”, dijo.

Asimismo, Jofré destacó que “la recuperación de espacios públicos en la ciudad es una política permanente de nuestra gestión, porque estamos empeñados desde siempre en hacer de ella el lugar más hermoso y saludable para vivir en la seguridad que contribuye a una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas que acceden al esparcimiento, la recreación, el deporte, derechos que el Estado debe garantizar poniéndolos a su servicio, de manera inclusiva y gratuita. Cada barrio con su plaza es nuestra meta y hacia ese objetivo seguimos avanzando”. Es ese aspecto, enumeró las obras realizadas en los barrios San Antonio, San Martín y El Porvenir; la construcción del nuevo Paseo del Río, con una bajada de lanchas; y el Paseo Histórico 25 de Mayo. “A estos espacios hemos sumado también en el año 2.023 a la Plazoleta Lineal de la Av. Sgto. Cabral, desde la Av. Néstor Kirchner hasta la Av. Gendarmería Nacional, y el Paseo Comercial San Martín en inmediaciones del Paseo de compras de la ciudad”, comentó.

De la misma manera, sostuvo que “el desmalezado de avenidas, rotondas, plazas, canchas de futbol, y otros espacios verdes del ejido municipal ejecutada por esta área, alcanzó los 28.874.000 m2 en el año, la tarea de parquizado, con plantación de distintas especies arboledas y colocación de césped se realizaron en 13 plazas, paseos y avenidas de la ciudad, en tanto que los trabajos de jardinería se realizaron en 37 sectores de la misma”.