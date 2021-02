Jorge Jofré repudió “temerarias expresiones” del diputado nacional Waldo Wolff

Compartir

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, afirmó que “no alcanza ya solo con repudiar las expresiones del diputado Waldo Wolff. Debe servir también para hacer reflexionar a aquellos dirigentes de la oposición formoseña acerca de las Alianzas que se realizan sin un fundamento conceptual en común, salvo que, como ninguno de ellos lo ha desmentido, lo expresado por el diputado sea compartido”.

“No sorprende ya ver, en estos personajes que se creen dueños de la verdad, el desprecio por los que vivimos en el interior profundo de la Argentina; porque muchos de los integrantes de ese espacio político continuamente lo manifiestan en los medios nacionales y vienen aquí solo para darles el título del diario que necesitan para seguir atacando a nuestra provincia”.

Seguidamente, el jefe comunal sostuvo “a los formoseños, como a los habitantes de todas las provincias argentinas, nadie nos regala nada. Los fondos que se coparticipan no son de la Nación, se crean a partir de los aportes en impuestos que hacemos todos y que el Estado nacional tiene la obligación de distribuir a las distintas jurisdicciones, en base a una ley emanada del Congreso Nacional, que se denomina Ley de Coparticipación Federal, que tiene por objetivo la búsqueda del desarrollo equilibrado de la Nación, y los que aquí vivimos somos tan ciudadanos argentinos como los porteños, bonaerenses o catamarqueños”.

“El diputado Wolff nos menosprecia también al calificarnos como dependientes del empleo público, como si esa condición esclaviza a quien la tiene, y lo hace con datos falsos solo para entregarle a esos medios de comunicación la nota que están esperando. Conoce él que en la Provincia de Formosa se dio el menor crecimiento del empleo público en el período 2003-2015, con tan solo un 15,1%, mientras que en CABA fue de un 81,3%? Debería saberlo, ya que estos son datos oficiales a los que se pueden acceder fácilmente si se quiere” subrayó.

Indicó luego que “nosotros no escondemos nuestros logros, ni tampoco nuestros problemas, el país los tiene, y más aún después de los estragos que causó un gobierno al que él y los que lo recibieron con bombos y platillos pertenecieron y acompañaron. Ellos nada dijeron cuando Macri resolvió por decreto un incremento exorbitante y desmedido a la Ciudad de Buenos Aires, en desmedro de todas las provincias, ni cuando paralizó todas las obras que se venían realizando en Formosa y, muy por el contrario, lo aplaudieron”.

Por último, Jofré expresó “Es tiempo ya de entender que si lo que se quiere es construir, el odio y la división no son los caminos y exhorto a todos y todas a hacerlo desde el amor y con unidad y solidaridad, valores esenciales en estos tiempos difíciles que estamos atravesando”.

