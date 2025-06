Jorge Jofré y Malena Gamarra tras sufragar, destacaron el clima democrático en la capital

Poco antes de las 10 de la mañana, el intendente capitalino Jorge Jofré emitió su voto en la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 31 “Gral. Manuel Belgrano”, ubicada en el barrio San Martín, en el marco de una jornada electoral clave para la provincia.

Tras sufragar, Jofré se mostró optimista respecto a los resultados de los comicios y valoró el desarrollo pacífico de la jornada:

“Esta es una fiesta de la democracia. Vamos a elegir convencionales constituyentes para actualizar la Constitución Provincial, diputados provinciales y concejales, que a mí como intendente me compete. Estoy confiado en los resultados para esta noche. Estuve en contacto con la gente y he visto un movimiento muy tranquilo”.

El jefe comunal también destacó la importancia del acto eleccionario y alentó a la ciudadanía a participar:

“Es un momento muy especial para nuestra democracia, y en todas las provincias se están llevando adelante los comicios. En la nuestra tocó ahora, y seguramente en octubre será el turno para elegir diputados nacionales. Estamos celebrando que tenemos la posibilidad de elegir y de decidir nuestro propio destino, así que no dejemos pasar esta oportunidad”.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas de la comuna y candidata a concejal por el espacio Valores Ciudadanos, Malena Gamarra, votó en la EPEP N° 217 “Paula Albarracín”, en el barrio Bernardino Rivadavia.

En declaraciones a la prensa, Gamarra expresó su confianza en el respaldo de los vecinos:

“Estoy convencida de que los vecinos van a acudir a votar por todo el trabajo realizado por la municipalidad los 365 días del año. El afecto que fuimos recibiendo todos estos días, no tengo duda que se verá reflejado en las urnas”.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en distintos puntos de la ciudad, en una votación donde se eligieron representantes clave para la vida institucional de la provincia.