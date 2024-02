Jorge Lanata reveló detalles de su salud tras el video que se viralizó

Un reciente video de Jorge Lanata en el cual parece luchar por mantenerse despierto durante la transmisión de su programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se convirtió en tema de conversación en diversas plataformas, suscitando inquietudes acerca de su salud entre la audiencia y seguidores, ávidos de información respecto de cómo continúa la salud del periodista.

En medio de ese panorama, en las últimas horas el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América), donde se ocupó de desestimar las especulaciones sobre su presente y sugiriendo que el material difundido podría haber sido editado de manera malintencionada, echando por tierra cualquier inconveniente de salud que podría estar sufriendo en ese momento..

“Todo el mundo dice “cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’, contame vos”, expresó Ángel de Brito sobre las voces que se alzaron al momento de viralizarse esas imágenes, ante lo que sin dudar, el entrevistado destacó: “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”.

Tras ello cuestionó las intenciones detrás de la difusión de dicho material y aseguró que el video no refleja una situación real de sufrir algún malestar mientras se encontraba al aire: “No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos”.

Sobre la verdad de las imágenes reconoció: “Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta”.

Además, el periodista aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la división existente en el ámbito de los medios de comunicación y la cultura, subrayando la importancia de promover el talento más allá de las filiaciones políticas: “Se supone que el Estado tiene que estar para promover gente que no tiene otra manera de llegar, lo demás, la gente que tiene manera de llegar, a mí, particularmente, no me interesa. Porque ya saben cómo es, me parece que no va por ahí la promoción de esa gente y lo mismo pasa con el cine y con otras cosas”

Entonces, la charla viró a la influencia de las redes sociales en el periodismo y la promoción de figuras culturales en la Argentina. ante lo que Lanata abogó por un enfoque más inclusivo que valore el mérito y el aporte cultural sin caer en discriminaciones partidistas o por popularidad: “Una persona vale más si tiene tantos likes y no es así. Una persona puede tener un montón de likes y ser una basura. Yo lo que digo es que promovamos a los tipos buenos. No me importa si el tipo es K, R, W… no me importa. Toda esta discusión se da porque no se promueve a los buenos, porque hay gente en la cultura que es indiscutible. Ante esta gente indiscutible, nadie diría nada. En general se habla cuando hay gente discutible del otro lado”, cerró.