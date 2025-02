Jorge Macri apura las negociaciones para suspender las PASO, pero el peronismo mantiene el suspenso

Jorge Macri necesita 40 votos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es el número mágico, equivalente a dos tercios de los miembros del parlamento, para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tiene un conteo muy fino, que repasa minuto a minuto con su equipo político. El oficialismo no tiene los votos por sí mismo para lograr esa reforma y necesita de aliados para llevarlo a cabo. La llave la tiene el peronismo, que lidera la primera minoría. El PJ estira el suspenso, a la espera de la votación en el Senado esta semana para definir la suspensión de las PASO a nivel nacional. La excusa es que buscan moverse en espejo al Congreso para unificar una postura.

El Gobierno porteño convocó en enero a sesiones extraordinarias en la Legislatura hasta el 28 de febrero. El temario incluye seis asuntos, pero el tema de mayor sensibilidad política es la suspensión de las PASO. Según supo Infobae, el PRO busca sesionar la semana que viene, una vez que conozcan qué pasó con el debate de este miércoles en el Senado nacional. Si el Congreso nacional avanza con la suspensión de las PASO, Jorge Macri asume que tendrá el terreno allanado para apurar las negociaciones con el peronismo.

No obstante, tampoco puede descuidar al resto a sus aliados más próximos, con la UCR, la Coalición Cívica y el bloque de Graciela Ocaña. Los radicales y el sector de Elisa Carrió apoyarían la propuesta del PRO. Mientras que Confianza Pública pretende anular las PASO y que la elección en CABA sea en octubre, plegada al comicio nacional.

Jorge Macri analiza suspender las PASO como puntapié para adelantar la elección porteña a mayo. Una fecha tentativa es el 11 de ese mes. Sería la primera votación del año, como una estrategia para despegar la discusión local de la pelea de poder nacional. Un modo de marcarle la cancha a La Libertad Avanza, que profundiza la disputa con el PRO en la Ciudad, la casa matriz del macrismo.

Por parte del peronismo, no hay postura unificada. Unión por la Patria está salpicado por la interna bonaerense que protagonizan Axel Kicillof y La Cámpora, con Cristina Kirchner de fondo. “Esperando que vote el Senado y juntando el consenso interno para tener una posición unificada”, deslizó un dirigente ligado al PJ de la Ciudad.

El peronismo no tiene aún una postura unificada. “El tema se está debatiendo. Es difícil que la posición de nuestro bloque difiera de la que adopten diputados nacionales y bonaerenses”, deslizó a Infobae un legislador porteño de UP y remató: “Cristina va a ser la decisora”.

Jorge Macri tiende puentes con Unión por la Patria a través de Juan Manuel Olmos, auditor General de la Nación y hombre con interacción en toras las tribus del peronismo porteño. Claudia Niera, titular del bloque UP en la Legislatura, está enrolada en la NEP, el espacio que controla Olmos. Aún no hay definición sobre qué postura tomará el bloque. Intentarán mantener una idea concertada, pero no se descarta que haya una fractura, como ocurrió con la misma bancada en la Cámara de Diputados.