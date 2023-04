Jorge Macri propuso darles Taser a las mujeres amenazadas de muerte

Según el candidato a jefe de Gobierno porteño de Pro, esta arma no letal serviría para evitar femicidios

El precandidato a jefe de Gobierno de Pro Jorge Macri propuso este domingo darles armas Taser a “las mujeres amenazadas de muerte” para evitar femicidios.

El ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires explicó en un tuit el por qué de su propuesta: “Hace algunas semanas murió una mujer asesinada por su ex pareja. La mujer llevaba a sus hijos a la escuela cuando fue sorprendida por el asesino que le disparó. En otro caso, el año pasado una mujer murió asesinada cuando su ex pareja ingresó a su domicilio y la mató con un cuchillo. La policía encontró luego el botón antipánico tirado junto a la víctima”.

“Los asesinatos se repiten con características similares. ¿Esas mujeres podrían haber tenido un arma menos letal a su alcance para defenderse? ¿Deberían tener acceso a ellas todas las mujeres que tienen denuncias de amenazas registradas en la Justicia?”, se preguntó Macri.

El primo de Mauricio Macri contó que hace muy poco tuvo una charla con Alexander Polit, director regional para Latinoamérica y el Caribe de Axon, fabricante de Taser, y le preguntó sobre el uso civil de estas armas. Y que Polit le comentó que existe una versión especialmente diseñada para uso civil, la Taser Bolt 2, de menor tamaño y menor alcance que la versión policial.

Según explica Macri en el tuit, el arma dispara dos dardos que descargan energía por 30 segundos, 25 segundos más que la versión estándar. Esta prolongación en el tiempo de la descarga eléctrica tiene como objetivo darle una ventana de tiempo a la víctima para escapar. El procedimiento consiste justamente en disparar, tirar la Taser al suelo y huir. El atacante quedará inmovilizado con un bloqueo muscular completo durante 30 segundos y eso le dará el margen de escape a la víctima.

De acuerdo a los explicado por Macri, la Taser Bolt 2 no es un arma ofensiva, es un arma de huida. Combinado con la aplicación, la descarga activará automáticamente un mensaje de alerta con la localización del dispositivo que generará a su vez un llamado urgente al 911 para una intervención inmediata de la policía.

SegúnMacri, en EE.UU. el uso de estos dispositivos está aprobado en 49 estados. Polit contó que México y Colombia estudian proyectos de ley orientados a que las mujeres amenazadas judicializadas puedan tener una Taser como último recurso de defensa.

“En Argentina tenemos mujeres amenazadas que viven angustiadas ante la posibilidad de ser atacadas sin posibilidad de defenderse y una lista dramática de femicidios que demuestra la peligrosidad de este tipo de amenazas. Por eso es tiempo de tener ideas distintas y buscar soluciones nuevas. Estas personas merecen tener una oportunidad de autodefensa. Pero si seguimos atrapados en discusiones antiguas postergaremos el análisis técnico y las decisiones pragmáticas que podrían salvar sus vidas. Tenemos que estar abiertos a pensar todo sin prejuicios”, cerró Macri.

Relacionado