Jorge Martín se quedó con el sprint de Valencia y estiró la definición del MotoGP

Jorge Martín logró el primer objetivo con el que llegó al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última cita de MotoGP: estirar la definición hasta el domingo. El español llegó al circuito Ricardo Tormo a 21 puntos de Pecco Bagnaia en la lucha por el Mundial, con 37 en disputa. Y la faena podía cerrarse en el sprint, de acuerdo a varias combinaciones. Y tras la clasificación los caminos apuntaban a la posibilidad de llegar con todo el champán derramado a la carrera principal.

Es que Martinator fue apenas sexto en la clasificación. El motivo lo encontró en un neumático defectuoso, mismo motivo en el que se apoyó para su mal andar de Qatar. Mientras tanto, Pecco se quedó con el segundo cajón. Esa combinación de posiciones de partida que tenían para el sprint era una de las que le alcanzaban a al campeón para retener el cetro. Pero Martín fue por todo, porque no le quedaba otra. Y se llevó un gran triunfo para llegar al último día del ejercicio 2023 con chances de campeonar.

El madrileño del equipo Pramac logró recortar a 14 puntos la brecha gracias a su éxito y al quinto puesto de Pecco, cuando quedan los 25 en disputa de la competencia principal.

«Quería ganar más que nadie, pero no tenía las mejores cartas. La goma media delantera no la acostumbro a elegir. Fue una pena que en la clasificación me tocara otra vez una goma que se movía y me impidió salir más adelante. Pase lo que pase mañana, hoy me llevo esto. Qué hubiese sido sin la goma de Qatar, ¿no? De todas formas, aún queda mañana, la posibilidad de ganar está allí», dijo Martín.

“Esperaba más, pero nos equivocamos con la elección del neumático trasero”, dijo Pecco Bagnaia, quien cerró el sprint con Fabio Di Giannantonio como guardaespalda. Parecía tener más el italiano de Gresini en su Ducati, pero no era cuestión de ponerse a molestar al piloto del equipo oficial.

El plan de Martín para la carrera larga no cambiará del srpint. Ir para adelante, ganar y esperar. Si triunfa, deberá esperar que Pecco finalice décimo o peor. Siempre que Bagnaia termine del noveno para adelante se asegurará su segunda corona.