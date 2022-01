Jorge Neme afirmó que el FdT quiere «cerrar» la negociación con FMI

Compartir

Linkedin Print

El vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, ponderó este sábado la negociación con el FMI que realiza el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y aseguró que en el Frente de Todos (FdT) «están todos decididos a cerrar este capítulo para darle previsibilidad a la economía».

En declaraciones a la Radio 680 de Rosario, el funcionario criticó «la actitud obstruccionista» del expresidente Mauricio Macri, a quién acusó de «inventar el problema de la deuda para pagarle a los bancos y al sector financiero, que en dos años se fugaron los ahorros de todos los argentinos”.

“Macri es el que conduce un grupo más importante que su movimiento, que representa y expresa a un sector social y político profundamente conservador, que tiene que ver con prácticas políticas y prácticas económicas que han arruinado el país”, subrayó.

En ese sentido, agregó: «Es importante cerrar el acuerdo para darle previsibilidad a la economía argentina y que en ese camino todas las fuerzas políticas acompañen al presidente de la Nación».

«Que el senador Alfredo Cornejo venga a poner condiciones, que diga qué va a votar o no va a votar, es absurdo. Este señor fue parte de haber tomado una deuda de 45 mil millones de dólares sin pasar por el Congreso»

Neme recordó que en el gobierno de Macri «se liquidaron empresas, se generaba desocupación, se incrementaba la pobreza, se caían las exportaciones, desaparecían las inversiones en activos reales, en desarrollo productivo, tecnología, inversión y en obras públicas».

El funcionario indicó que el Gobierno nacional convocó “a una reunión de gobernadores para explicar el momento en el que se encuentra la negociación y la primera reacción de los mandatarios de la oposición fue la de no asistir».

«Lo más insólito es lo que dice (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, que no va a ir porque es una reunión política, porque no puede ir a escuchar el proceso de renegociación de la deuda que está conduciendo el presidente y el ministro (Martín) Guzmán».

Neme afirmó que en el FdT «no hay diferencias respecto a la negociación que lleva adelante el presidente».

«Estamos todos decididos a avanzar y cerrar este capítulo, darle previsibilidad a la económica y concentrar los esfuerzos en la inversión productiva, la creación de empleo, el desarrollo de nuestros sectores productivos, de nuestro sector exportador, y avanzar sobre nuevos mercados”, puntualizó.

Compartir

Linkedin Print