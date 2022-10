Jorge Rial defendió a Juana Viale de las críticas por cortarse el pelo en apoyo a las mujeres iraníes

Compartir

La nieta de Mirtha Legrand se había sumado a la campaña internacional que hicieron figuras de todo el mundo para respaldar las protestas en el país islámico

Días atrás, Juana Viale sorprendió a sus seguidores de Instagram y Twitter al publicar un video en el que se cortaba el pelo en apoyo a la protesta histórica que están llevando adelante las mujeres iraníes, que se manifiesta en contra el uso del hiyab. Todo comenzó luego de que la policía de la moral de ese país detuviera y golpeara hasta la muerte a Mahsa Amini, una joven de origen kurdo de 22 años, por llevar mal puesto su velo y dejar que se viera parte de su cabello.

La decisión de la nieta de Mirtha Legrand tenía que ver con una campaña llevada adelante por varias famosas de todo el mundo, entre las que figuran Isabelle Huppert, Marion Cotillard o Isabelle Adjani, entre muchas otras. Y trata de simbolizar que solo un puñado de pelos era capaz de generar una tragedia, como la que hace unas semanas derivó en las manifestaciones que son llevadas a cabo por jóvenes estudiantes para desafiar a la represión del régimen islámico en Irán.

“¡Por la libertad!”, escribió la conductora de Almorzando con Juana (ElTrece) en sus redes, utilizando la misma frase que usó la actriz Juliette Binoche, tijeras en mano, para abrir el video en el que participaron varias figuras internacionales. “El pueblo iraní, empezando por las mujeres, se manifiesta a riesgo de sus vidas. Ese pueblo solo quiere tener acceso a la libertad más esencial. Esas mujeres, esos hombres, piden nuestro apoyo”, explica el mensaje colectivo de esas intérpretes. “Su valentía y su dignidad nos obligan a actuar. Es imposible no denunciar una y otra vez esta terrible represión (…) Hemos decidido responder al llamado cortándonos también una mecha”, señalan.

Lo cierto es que, después de publicar el video, Juana comenzó a recibir una serie de comentarios desafortunados, que la cuestionaban por frivolizar el tema y hasta marcaban que solo se había cortado un pequeño mechón. Fue entonces cuando Jorge Rial decidió salir a defenderla desde Argenzuela (C5N). Y, dejando de lado las diferencia que mantiene con la nieta de la diva de los almuerzos, hizo un profundo descargo.

“En Irán las mujeres empezaron a hacer una campaña porque hay un régimen totalitario donde ellas la pasan muy mal. Se sublevaron, dijeron: ‘¡Hasta acá llegaron!’”, comenzó diciendo. Y agregó: “Ellas son maltratadas, castigadas, golpeadas, asesinadas, tienen que salir con velo a la calle ¡No tienen derechos! Y hubo actrices internacionales que se sumaron para visibilizarlo. Acá la primera fue Juana Viale. Y, la verdad cuando lo vi por primera vez dije: ‘¿Lo agarró como un desafío de Tik Tok, como algo frívolo?’ Y después vi la cantidad de críticas qué hay. Pero también digo: ‘¿No será porque es Juanita?’. Si se hubiera cortado el pelo otra actriz ‘más seria’ por ahí dirían: ‘¡Mirá qué bien cómo se solidariza!’. Lo digo y por ahí yo tengo una mirada prejuiciosa sobre Juanita, debo reconocerlo, pero me la tengo que sacar… Y arranqué con esa mirada…y viéndolo y pensando, dije: ¡Para! Lo hizo Laura Novoa y no vi tantas críticas”.

Por su parte, Juana se hizo eco de los comentarios de los haters y respondió con altura: “Estimada, te invito a sumarte a la causa. Lo mío fue poco para vos. Subí la apuesta, cortate más. Conste que no importa cuánto”. Y concluyó: “Creo que el foco no es eso. Pero si lo es para vos. ¡Sumate! Subí tu video. Arrobame así lo veo”.

