Jorge Rial dijo que a Morena le pagaron para que hablara en contra suya

Para Jorge Rial está claro que la gira de Morena Rial por América, donde fue al hueso para contar las miserias familiares, fue un acto deliberado para dañarlo.

«Ya sé que es una venganza. Conozco a esa gente. Laburé 20 años con Daniel Vila», expresó el periodista sobre el accionista del multimedios América.

«Conocen a mis hijas desde que nacieron, y no dudaron en explotar eso durante 10 días y pagarle además para ir», protestó el conductor de Argenzuela en Duro de Domar.

Entonces, justificó el ataque: «Es porque me fui. Pero esto le pasó a Jey Mammon, le pasa a Alejandro Fantino de vez en cuando. Todos los que nos vamos de ahí de alguna manera hay como una especie de venganza. No sé qué pasa. Yo me fui bien de América. Me fui. Punto».

«Pese a todo, a Daniel lo sigo apreciando. Pese a todo», cerró Jorge Rial sobre Daniel Vila, a quien responsabilizó por las explosivas declaraciones de Morena Rial en su contra.

Aunque aclaró: «Todo tiene solución porque es mi hija y la voy a amar toda la vida».

«Es un dolor inmenso, injusto. Lo peor es que a mí me afectó, estoy más curtido, pero afectó a mi otra hija, Rocío, de una manera cruel. Le puso un bozal a Morena porque se cansó. Fue muy cruel».

Al final, Jorge Rial lamentó la actitud del canal en el que fue figura durante más de dos décadas: «No es la primera vez que Morena habla de esta manera, la entiendo, sé todo, no me voy a poner a contar cosas de ella porque no soy igual. Lo peor es que hicieron uso y abuso de las falencias. Eso fue lo que más me molestó».

