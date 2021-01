Jorge Rial fue a ver a su hija Morena al teatro en Carlos Paz y se subió al escenario con su nieto

Compartir

Morena Rial vivió una noche muy emotiva y especial este sábado por la noche: su familia fue a verla al Teatro del Lago, en Villa Carlos Paz, donde protagoniza la comedia La Mentirita junto a Freddy Villareal, Iliana Calabró, René Bertrand, Rodrigo Noya y Laura Bruni.

De esta manera, Jorge Rial aprovechó para viajar a Córdoba en sus vacaciones y estuvo presente en la función acompañado por su hija Rocío Rial, su esposa Romina Pereiro y las pequeñas Violeta y Emma, las hijas de la nutricionista. Todos disfrutaron de la obra, en especial el conductor de Intrusos, que estaba orgulloso de ver a Morena actuando sobre el escenario, dando sus primeros pasos como actriz.

Las relaciones entre padres e hijos nunca son fáciles y suele haber peleas y discusiones, pero, el amor siempre está presente. Luego de varias idas y vueltas, el periodista y su hija se reconciliaron y dejaron atrás sus diferencias, porque al final de todo lo único que importa es la unión de la familia.

El conductor de América aplaudió de pie al finalizar la función, saludo al público e incluso se subió al escenario del Teatro del Lago con su nieto, Francesco Benicio, quien en marzo cumplirá dos años. Fue un momento muy emotivo que seguramente quedará guardado en el corazón de Morena.

Cuando Morena hizo su debut teatral, se sorprendió al encontrar dos hermosos ramos de flores de regalo. Uno se lo había enviado su papá con un mensaje de amor y de apoyo. “¡Hija TE AMO! No hace falta que te lo escriba, pero lo hago para que se te grabe eso y que tenés una familia que te banca. ¡Muchos éxitos para hoy!”, le escribió Rial. Morena publicó en Instagram una foto de este regalo y le contestó: “Te amo, pa”.

Romina Pereiro también le mandó un ramo, con una tierna dedicatoria. “More: tenés el mundo a tus pies y una familia que te acompaña para que elijas tu camino y la rompas, como lo vas a hacer hoy”. Apenas los recibió, la también cantante subió las imágenes a sus historias de Instagram.

Este verano, Morena se animó a este desafío de hacer temporada teatral en la villa cordobesa. “Necesitaba hacer algo y vi que era esto”, reconoció la joven en una entrevista radial con la periodista Catalina Dlugi. Luego aseguró que le permite tener cierta independencia económica: “(Por eso) estoy mucho más tranquila. Mi papá me ayuda, pero ahora también me entra mi propia plata”.

Además, señaló que la temporada sea en Villa Carlos Paz es “una ventaja” ya que en Córdoba vive Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, Francesco Benicio. Y entonces, Morena puede organizarse bien para repartir los tiempos entre sus obligaciones laborales y el cuidado del pequeño. “Siento que soy buena madre. Obviamente que tengo errores, pero voy aprendiendo -cuenta-. Pero mi hijo está feliz y eso es lo que importa. Ahora está grandecito mi bebé…”. ¿El hermanito, o la hermanita? “Para un futuro lejano -anuncia-. Estoy bien así”.

