Jorge Rial habló por primera vez de la renuncia de Marcela Tauro a “Intrusos” y explicó por qué le pidió la “fuente de información” en el escándalo de Rubén Mühlberger

Compartir

Linkedin Print

Jorge Rial habló por primera vez de la salida de Marcela Tauro, luego de más de 17 años trabajando en el programa de espectáculos de América.

El 20 de mayo, Tauro salió al aire por última vez. Ese día mantuvo un intercambio al aire con Rial por una información sobre el doctor Rubén Mühlberger. “Los cruces de opiniones entre ellos son legendarios. Marcela y Jorge se conocen desde hace más de tres décadas”, contaron miembros del equipo en esa oportunidad.

Al día siguiente la panelista no asistió porque ya estaba prevista una rotación entre todo el panel de Intrusos, como venía sucediendo desde fines de marzo, para cumplir con las normas sanitarias previstas para evitar la propagación del COVID-19. Su lugar fue ocupado por Débora D’Amato.

Con el correr de los días empezó a circular el rumor de un posible cambio de programa, siempre dentro del propio canal, lo que ya ha sucedido en otras ocasiones y en distintos ciclos. Así fue como la periodista finalmente se sumó al ciclo de Alejandro Fantino.

El martes, mientras el conductor y sus panelistas comenzaron a hablar de la conflictiva salida de Marcela Coronel del ciclo Hay Que Ver (El Nueve) tras un cruce con Denise Dumas. En ese momento, Rial analizó lo sucedido en su ciclo con su ex compañera y remarcó que en todos los programas “hay diferencia de opinión”.

“Nosotros pasamos por esto. Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual que era el caso del doctor Mühlberger. Todos sabíamos que tenía una relación no de amistad, pero de conocimiento del tema. En aquel momento yo quería protegerla de todo eso y de no involucrarla porque cuando hay cierto afecto… Pero sentí que gente cercana a Mühlberger la estaba presionando”, aseguró el conductor.

Y continuó: “Por eso le pedí la fuente, porque sentí que a ella la habían puesto entre la espada y la pared del otro lado, y de una manera que a mí no me gustaba. Fue por ella, porque la ponían en un lugar difícil. Yo la conozco a Marcela. Es una gran mina a quien quiero mucho, y lamento mucho que se haya ido, y de lo buena que es, la noté presionada en ese momento al aire”.

“No era para que me diga la fuente, porque yo respeto la fuente de los colegas, sino porque sabía que la estaban presionando del otro lado, y abusando de lo buena que es Marcela. Y a mi eso me dio bronca, de que hayan abusado”, relató Rial a más de cuatro meses de la tensa situación que se vivió en el vivo de Intrusos que se generó por un testigo que estaba en el estudio y que conocía a la perfección la interna de la clínica del polémico médico.

“No fue discusión. No hubo maltrato, no hubo nada. Ella después se tomó su tiempo y decidió irse. Hubo posibilidades de que volviera, charlar primero, y decidió irse. Tengo el mejor concepto de Marcela, la quiero mucho , es una gran compañera, una gran mina y una gran profesional”, completó.