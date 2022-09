Jorge Rial le respondió irónico a Estelita, la ex esposa de Luis Ventura, sus tremendas críticas

Compartir

Si bien a Jorge Rial parecen no afectarle los palitos que le dedica Estelita Muñoz, el conductor de Argenzuela se despachó picante contra la exesposa de Luis Ventura.

«Es panelista gracias a eso, a mí me parece bien. Pero hace 20 años que no la veo. No sé mucho qué puede hablar, pero no tengo drama», disparó Jorge en un vivo de Instagram.

En un principio, había contestado al comentario de por qué se dejaba faltar el respeto por la panelista de El run run del espectáculo: «Me cuentan que todo el tiempo me está pegando, pero está bien. Si le sirve para tener laburo a mí no me parece mal».

Al final, Jorge Rial se jacto de su popularidad: «Yo soy una pequeña Pyme».

«Hay mucha gente que está sentada en la tele gracias a mí, a que hablan de mí. Y yo eso lo valoro», arremetió.

«Yo nunca estuve sentado por hablar de nadie. Esa es la diferencia… Saludos», cerró Jorge Rial.

