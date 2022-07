Jorge Santander fue designado subsecretario de Cultura

Compartir

A través del Decreto Nº 184, con fecha 18 de julio, el gobernador Gildo Insfrán nombró a Jorge Manuel Santander en el cargo de subsecretario de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia.

De acuerdo al instrumento mencionado, que es refrendado por el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, Santander “reúne las condiciones necesarias para desempeñar con solvencia y responsabilidad dicho cargo, sobre la base de su experiencia, en al ámbito cultural provincial y regional, como escritor y editor de varios libros de importante trascendencia en el acervo cultural de la provincia”.

Así también, se destaca que “su trayectoria como titular de la Dirección de Acción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, sustenta su idoneidad para el ejercicio de la función precitada”.

En ese marco, Santander indicó que “la Subsecretaría de Cultura es un área que conozco, porque fui director de Acción Cultural durante nueve años, durante la gestión del exsubsecretario Alfredo Jara”.

“Esta designación por parte de las autoridades superiores del Gobierno, verdaderamente me sorprendió, ya que no lo esperaba y estoy para cumplir con lo que se espere de mí”, enfatizó.

En ese sentido, agradeció “infinitamente” al gobernador Insfrán, al jefe de Gabinete, el doctor Antonio Ferreira, y al ministro Basterra, por “haber depositado esta confianza en mí”.

“Realmente espero estar a la altura de las circunstancias, porque me estoy parando en los zapatos de alguien que estuvo muchos años llevando adelante este lugar”, afirmó en referencia al profesor Jara.

Sobre su nueva gestión, precisó que “será fundamentalmente basada en una identidad fortalecida, creciente, como la que tiene el formoseño, honrando el valor más importante de nuestra provincia, que son los formoseños, para que vivan nuestra cultura sin restricciones de ningún tipo”.

