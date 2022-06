Jorge Taiana habló del reclamo sobre Malvinas: «Persistiremos y venceremos»

Compartir

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, participó ayer al mediodía del acto en la Cancillería argentina para conmemorar el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. “Quiero destacar el valor de la persistencia en el reclamo del ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas. Que tiene una continuidad en todos los gobiernos argentinos. Muchas veces solemos ser muy críticos de nuestra propia conducta, pero en el caso Malvinas tenemos que tener en cuenta un punto: la persistencia está fortalecida porque nunca desde el 3 de enero de 1833 hasta el presente ninguna autoridad argentina reconoció la legitimidad de lo que es una usurpación ilegítima por parte del Reino Unido” Por eso recalcó con énfasis: “En este reclamo persistiremos y venceremos”.

“La persistencia dará fruto y recuperaremos las islas cuando los británicos vean que pierden más no dialogando que sentándose a dialogar sobre la situación de la soberanía de las islas”, añadió el titular de la cartera de Defensa, quien fue uno de los tres oradores junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. La posición británica sobre Malvinas es “de que perdieron una guerra y ya está. Saben que solo tienen el derecho de las armas”, agregó Taiana.

Taiana destacó luego, en una breve conferencia de prensa, su satisfacción por el mensaje del presidente Alberto Fernández como titular de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Angeles, Estados Unidos, que le pareció “muy abarcador” y rescató que el jefe de Estado pudo desplegar algunas ideas como “el diálogo entre todos, las limitaciones de este encuentro y lo más importante es que demostró que en el mapa que habían hecho los norteamericanos no estaban las islas Malvinas porque no la consideran parte”.

También abordó otros temas. Sobre la compra de cinco aviones Super Etendard a Francia por 12,5 millones de euros durante el gobierno de Mauricio Macri que una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) demostró que no estaban en condiciones de volar, el ministro dijo que “es un tema complejo, que se está estudiando”. “El caso está en la oficina anticorrupción. Se sabía que los repuestos iban a ser difíciles de conseguir, principalmente los asientos. Los británicos vetan su compra desde que terminó la guerra de Malvinas y no se iban a conseguir con facilidad”, añadió.

En el salón Libertador General San Martín de la Cancillería estuvieron diputados, senadores (en primera fila estuvo Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta), ex legisladores, como Lorenzo Pepe, jefes de las Fuerzas Armadas, embajadores extranjeros y familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, entre otros invitados especiales.

Filmus mencionó especialmente y conmemoró a los caídos en la guerra que se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en Malvinas y a los que pudieron volver al continente: “Nuestra posibilidad de éxito tiene que ver también con el apoyo internacional que tenemos de todos los organismos multilaterales que se han manifestado a favor de nuestro país. La usurpación de Malvinas es una ocupación que afrenta a todo el continente. Es importante el apoyo de la región”.

A continuación, agregó: “El debate actual nos lleva a lo que pasó y la razón por la cual Reino Unido usurpó las Malvinas que son los intereses económicos y geopolíticos, los mismos que existen hoy. Argentina había comenzado a controlar la pesca en una región donde la caza de ballenas y focas eran fundamentales para Reino Unido; a los pocos meses la primera fragata que entra y destruye es la Lexington. Tenemos que avanzar hacia el diálogo entre las dos Naciones como único camino hacia la solución”.

