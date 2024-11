Jornada a favor de Monteros, Boca, San Lorenzo y Ciudad

El tercer día del Tour 1 en “La casa del Vóley” tuvo como ganadores a Monteros, Boca, San Lorenzo y Ciudad.

La jornada arrancó con Monteros ganándole en 3 sets a Defensores de Banfield. Buenas actuaciones de Jeremías Sarmiento (15) y de Juan Miguel Vázquez (15). El club tucumano logró su primera victoria en este Tour, llegando así a 4 unidades en la tabla de posiciones.

El segundo partido del día se lo llevó Boca. Le ganó 3-2 a Tucumán de Gimnasia en un tiebreak super picante. Los 40 puntos de Juan Bucciarelli no fueron suficientes para llevarse el partido para los norteños. En cambio, los 29 puntos de Pablo Denis Cabañas le alcanzaron al conjunto dirigido por Marcelo Gigante para ganar en el tiebreak.

El tercer partido fue para los Matadores sobre River. El mejor jugador del partido, Ramiro Nielson, le permitió al conjunto de Boedo llevarse los 3 puntos. Segunda victoria consecutiva para San Lorenzo que mañana enfrentará a CEF5.

La jornada finalizó con el enfrentamiento entre Ciudad y Waiwen.Los de Buenos Aires vencieron a los de Comodoro Rivadavia 3-1(24-26, 25-23, 26-24, 25-16).

Las grandes actuaciones de Jonás Ponzio (23) y Facundo Conte (23) le permitieron a Muni llevarse la segunda victoria consecutiva.

Fixture

Día 4 – Domingo 17/11

11hs Boca Juniors vs Defensores de Banfield

14hs CEF 5 La Rioja vs San Lorenzo

17hs River Plate vs Waiwen

20hs Ciudad vs Vélez Sarsfield