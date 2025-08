Jornada de intercambio de semillas nativas y criollas: Convirtieron la fecha en Evento Social, Cultural y Tradicional para Familias Campecinas

• Organizado por la Asociación Civil Feriantes “El Colorado”, con apoyo de la Subsecretaría de la Producción y Economía Popular de la Municipalidad de El Colorado, más el apoyo de distintas instituciones y técnicos.

EL COLORADO. El fin de semana próximo pasado se cumplió en esta ciudad una exitosa jornada de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas, de la que participaron productores de la zona y de la región, ya que arribaron a esta ciudad, familias de pequeños productores del vecino país de la República del Paraguay.

En definitiva, la jornada de intercambio se transformó en una fiesta que contó con la participación de pequeños productores de la localidad de Villafañe, Villa Dos Trece y de El Colorado, especialmente los que componen la entidad de los Feriantes de esta ciudad.

Pero además de las familias del vecino país, muchos llegaron provenientes de localidades chaqueñas, para participar. Ellos especialmente sorprendieron con la iniciativa de ofrecer e intercambiar frutilla.

La jornada contuvo diversos enfoques, ya que sirvió además para compartir saberes populares, no solamente en la práctica de los cultivos, sino también en la tradición de la cultura culinaria de la región.

Entre tantos aspectos y teniendo en cuenta que los campos también han sabido generar cantores populares e intérpretes de la música tradicional y clásica de la zona, que aprovecharon el Escenario Municipal “Gringo Acuña”, donde se ofrecieron canciones y muestras de baile, en este caso, representado a través de la Escuela de Danzas Folklóricas de la Profesora local, Tiziana Maldonado. Justamente en el ámbito de los talentos, sorprendió la actuación de un chico de 11 años que interpretó canciones populares, ganándose aplausos y reconocimiento.

Por, sobre todo, la jornada sirvió una vez más para mostrar la existencia de muchas familias productoras viviendo en el campo y produciendo alimentos que llevan a los pueblos y ciudades, consistentes en alimentos sanos que llegan a la mesa de los coloradenses. Sin semillas, no hay producción de alimentos. Sin semillas no hay soberanía alimentaria, que tiene que ver con el derecho a elegir qué producir y qué consumir.

Finalmente hay que decir que son muchas las instituciones y entidades que acompañan y apoyan a través de sus técnicos que vienen acompañando y aportando en las estrategias logísticas que se suman al conocimiento y larga experiencia de los productores para arribar al éxito de sus emprendimientos.

La lucha y resistencia de los productores que siguen trabajando con semillas nativas, criollas y fundamentalmente libre de modificaciones genéticas, muestra sin embargo que han sabido sumar la tecnología en las labores, generando importantes ventajas en la producción de los alimentos.

Fue en definitiva una jornada colorida y variada en calidad y diversidad en todo sentido.