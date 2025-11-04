Jornada financiera: el dólar se alejó del techo de las bandas y las acciones pusieron un freno a la suba

Tras subir a $1.500 el lunes, el dólar oficial cedió 15 pesos y cerró en $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el segmento mayorista descendió 1,9% hasta $1.454 y se alejó del techo de las bandas cambiarias. En paralelo, las acciones y los bonos argentinos se tomaron un respiro del rally poselectoral y operaron mixtos en el plano doméstico.

Respecto a la evolución diaria del tipo de cambio mayorista, el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se ubicó en USD 418 millones, lo que reflejó una caída de 27% respecto a las operaciones que tuvieron lugar en la rueda previa. De esta manera, el segmento cayó 28 pesos y quedó a 3% del límite superior del esquema cambiario, hoy en $1.498,01.

Por otra parte, el contado con liquidación (CCL) exhibió una caída de 0,65% a $1.506 y el MEP se redujo a $1.487. En ambos casos, perdieron aproximadamente 10 pesos en el día, acompañando al resto de las cotizaciones del billete verde. A contramano de esa dinámica, el blue terminó el día con un avance de 1% a $1.460.

Desaceleró el rally bursátil

En el frente bursátil, las acciones y los bonos mostraron señales mixtas con una toma de ganancias tras el rally que experimentaron desde el triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término. El S&P Merval decreció 0,3% hasta los 3.095.329,77 puntos debido a los rendimientos dispares de los activos argentinos.

En cuanto el mercado accionario, las subas estuvieron encabezadas por Cresud (5,5%), seguido de BYMA (4,8%) y Ternium (2,7%). Por el contrario, lideró los retrocesos IRSA (-6,5%), secundada por Aluar (-3,9%) y BBVA (-3,6%). La lista de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, conocidas como ADRs, también anotaron caídas de hasta 4,1%.

Los títulos soberanos evidenciaron un comportamiento similar, con más rojo que verde en las pantallas. “Los bonos soberanos en USD se toman una pausa, y creemos que un factor que podría destrabar valor allí sería alguna acción o anuncio concreto relacionado a la acumulación de reservas netas genuinas, que impulse una mayor compresión del riesgo país. Esto, de ocurrir, impulsaría también las acciones”, indicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

“En los bonos hard dollar lo único que hubo fue rumores. Milei y Caputo están en Estados Unidos y el mercado se ilusiona con que estén allí para terminar de cerrar el financiamiento para el programa de recompra de bonos que ya había anunciado el Tesoro argentino. Fue una rueda de espera, hasta que tengamos novedades de la licitación de mañana y de posibles anuncios desde EE.UU.“, acotó Nicolás Cappella, sales trader de Invertir en Bolsa (IEB).

A pasar del desempeño mixto de los papeles argentinos, el riesgo país se contrajo 10 unidades y cerró la jornada en 655 puntos básicos. El repunte de los bonos en las últimas semana propició una baja del indicador elaborado por JP Morgan de más de 300 puntos desde las 1.081 unidades en el escenario preelectoral. El dato esperanza al mercado con la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda el año que viene.

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzaron 4 millones de dólares hasta USD 40.800, de acuerdo al reporte diario que realiza la autoridad monetaria.

Vencen casi $11 billones

La semana financiera estará dominada por la licitación de deuda en pesos que llevará adelante la Secretaría de Finanzas el miércoles 5 de noviembre, en la que enfrenta vencimientos por $10,8 billones. El principal interrogante es si el Ministerio de Economía volverá a inyectar pesos, como hizo la semana pasada o apuntará a una tasa de refinanciamiento más cercana al 100%. Según estimaciones privadas, el Tesoro cuenta con $4,7 billones depositados en el BCRA.

“El menú ofrecido contempla tres instrumentos a tasa fija (S27F6, S31G6 y T30A7) –siendo la de agosto de nueva emisión–, dos bonos CER (TZXM6 y TZXO6), dos letras TAMAR de nueva emisión (M31G6 y M31Y7) y una letra dollar-linked (D30A6)“, enumeró un informe de Cohen.

Los analistas de ADCAP interpretaron que el MECON “dobla la apuesta contra la licitación previa y ofrece plazos más largos (el más corto recién en febrero), señalando que está dispuesto a aceptar un rollover menor si extiende perfil de vencimientos».

“Aun así, el menú cubre todas las preferencias. Esperamos rollover del 70%, por menor tamaño y porque probablemente el Tesoro ofrezca premio, como en la anterior. También esperamos interés en TAMAR, como en subastas pasadas, y poca demanda por dollar linked“, sumaron.

A propósito de la estrategia del equipo económico de proveer de liquidez a la economía, un informe de Max Capital deslizó que el Gobierno avanza con el plan para “normalizar el mercado en pesos, absorbiendo liquidez a tasas del 25% en el mercado overnight, con tasas de caución cercanas al 30%”.